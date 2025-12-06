Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикации в соцсети Х Илона Маска, Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.

Что заявили Маск, Вэнс и Рубио?

Илон Маск после наложения штрафа на соцсеть X (ранее – Twiiter) обнародовал ряд сообщений, в одном из них он заявил, что ЕС необходимо распустить, вернув суверенитет странам-членам блока.

ЕС следует распустить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ,

– написал он.

Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь, комментируя вышеупомянутый штраф, назвал подобные действия Европейской комиссии "нападением" на соцсеть Илона Маска и американские компании в целом.

"Это не просто нападение на X, это нападение на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли", – указал чиновник.

В то же время Джей Ди Вэнс также обнародовал публикацию, в которой упрекнул Европейский Союз и указал требование "поддерживать свободу слова" и не штрафовать социальную сеть американского миллиардера.

"Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что они не занимаются цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", – говорит он.

Что этому предшествовало?