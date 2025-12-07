В МИД Польши посмеялись над Маском, намекнув на его крайне ультраправые взгляды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Маска в X.

Как Маск "подгорел" из-за штрафа ЕС?

В своей соцсети X Маск поинтересовался, "как долго до исчезновения ЕС", а потом написал тег AbolishTheEU, что в переводе "уничтожьте ЕС".

Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские салюты,

– написал в Х глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала соцсеть Маска Х (бывший Twitter), на что тот резко отреагировал с призывом уничтожить Евросоюз.

Что известно о штрафе Евросоюза в отношении сети X?