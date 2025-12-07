У МЗС Польщі покепкували з Маска, натякнувши на його вкрай ультраправі погляди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Маска у X.
Дивіться також "Їх треба розпустити": Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через штраф ЄС щодо Х
Як Маск "підгорів" віж штрафу ЄС?
У своїй соцмережі X Маск поцікавився, "як довго до зникнення ЄС", а потім написав тег AbolishTheEU, що у перекладі "знищіть ЄС".
"Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські салюти", – написав у Х очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Раніше Європейська комісія оштрафувала соцмережу Маска Х (колишній Twitter), на що той різко відреагував із закликом знищити Євросоюз.
Що відомо про штраф Євросоюзу щодо мережі X?
Євросоюз оштрафував соцмережу Х Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення Закону про цифрові послуги, включаючи недотримання прозорості реклами та введення в оману користувачів синіми галочками.
Паралельно ЄС продовжує інші перевірки щодо X, зокрема щодо можливого поширення незаконного контенту та дезінформації