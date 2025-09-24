Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, интенсивные атаки продолжаются только в течение 2 месяцев. Но в России уже жалуются на негативные эффекты в экономике.
Что известно о взрывах на российских НПЗ?
Как отметил Свитан, в России уже возникают проблемы с внутренним перераспределением нефти. Также были разговоры о возможном уменьшении нефтедобычи. И еще один побочный эффект – в некоторых регионах России буквально "исчезает" бензин. Все это всего за 1,5 – 2 месяца интенсивной работы.
Важно, чтобы Силы обороны Украины имели возможность продолжать эти атаки. Уже были две большие волны ударов в течение последних лет. Но есть подозрения, что тогда Запад просил Украину прекратить эти атаки. Потом все "завернули" в "воздушное перемирие", которое Россия нарушала.
Главная задача таких атак – уменьшение прихода нефтедолларов в Россию. По мнению Свитана, такие атаки вообще могут уничтожить тамошнюю экономику
Если будет меньше нефтедолларов, то российская экономика вообще ляжет и распадется. Это было уже во времена СССР. Война в Афганистане и уменьшение цен на нефть сильно ударили по СССР. Россия распадется быстрее,
– сказал Свитан.
Удары по российским НПЗ: коротко
- Ряд российских регионов уже испытывает кризис с топливом из-за атак по российским НПЗ. Ситуация для России ухудшится, если Украина будет держать нынешний темп атак.
- За последнее время Силам обороны Украины удалось поразить более 20 российских НПЗ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
- В ночь на 20 сентября взрывы раздавались на нефтеперекачивающих станциях трубопровода "Куйбышев – Тихорецк", по которому экспортируют нефть через порт Новороссийск.