Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, інтенсивні атаки тривають лише упродовж 2 місяців. Але в Росії вже скаржаться на негативні ефекти в економіці.

Що відомо про вибухи на російських НПЗ?

Як наголосив Світан, в Росії вже виникають проблеми з внутрішнім перерозподілом нафти. Також були розмови про можливе зменшення нафтовидобування. І ще один побічний ефект – у деяких регіонах Росії буквально "зникає" бензин. Все це лише за 1,5 – 2 місяці інтенсивної роботи.

Важливо, аби Сили оборони України мали змогу продовжувати ці атаки. Вже були дві великі хвилі ударів упродовж останніх років. Але є підозри, що тоді Захід просив Україну припинити ці атаки. Згодом все "загорнули" в "повітряне перемир'я", яке Росія порушувала.

Головне завдання таких атак – зменшення приходу нафтодоларів до Росії. На думку Світана, такі атаки взагалі можуть знищити тамтешню економіку

Як буде менше нафтодоларів, то російська економіка взагалі ляже і розпадеться. Це було вже в часи СРСР. Війна в Афганістані та зменшення цін на нафту сильно вдарили по СРСР. Росія розпадеться швидше,

– сказав Світан.

Удари по російських НПЗ: коротко