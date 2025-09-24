Про це Кріс Райт заявив в ефірі Fox News, інформує 24 Канал.
Що відомо про готовність США замінити російське газопостачання для ЄС?
Як заявив під час спілкування з журналістами Кріс Райт, Америка готова "вже сьогодні" замістити поставки російського газу та нафтопродуктів в Європу. Відповідно до його слів, Штати мають достатні потужності для цього.
Америка сьогодні готова замістити весь російський газ, який надходить до Європи, а також усі російські продукти переробки нафти... У нас є можливості. Ми готові задовольнити їхні потреби,
– заявив глава Міненергетики США.
До слова, Сили оборони України вже упродовж певного часу атакують НПЗ в Росії. Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в Росії вже виникають проблеми з внутрішнім перерозподілом нафти. Також були розмови про можливе зменшення нафтовидобування. Відтак, в Росії вже скаржаться на негативні ефекти в економіці.
Російський газ в Європі: останні новини
ЄС досі купує у Росії енергоресурси, хоча й менше, ніж до початку повномасштабної війни в Україні. Голова Єврокомісії заявляла, що через 2 роки ЄС планує повністю закрити європейський ринок для російських енергоресурсів. Наразі країни блоку працюють над припиненням імпорту з Росії.
Зазначимо, що Трамп тисне на Європу, щоб якнайшвидше відмовилася від російських енергоресурсів. Тому ЄС планує замінити постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Росії на імпорт зі США.
Під час виступу у Генасамблеї ООН Трамп знову наголосив, що європейські країни мають припинити купувати нафту й газ у Росії.