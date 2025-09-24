Про це Кріс Райт заявив в ефірі Fox News, інформує 24 Канал.

Що відомо про готовність США замінити російське газопостачання для ЄС?

Як заявив під час спілкування з журналістами Кріс Райт, Америка готова "вже сьогодні" замістити поставки російського газу та нафтопродуктів в Європу. Відповідно до його слів, Штати мають достатні потужності для цього.



Америка сьогодні готова замістити весь російський газ, який надходить до Європи, а також усі російські продукти переробки нафти... У нас є можливості. Ми готові задовольнити їхні потреби,

– заявив глава Міненергетики США.

До слова, Сили оборони України вже упродовж певного часу атакують НПЗ в Росії. Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в Росії вже виникають проблеми з внутрішнім перерозподілом нафти. Також були розмови про можливе зменшення нафтовидобування. Відтак, в Росії вже скаржаться на негативні ефекти в економіці.

Російський газ в Європі: останні новини