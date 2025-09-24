Как ЕС будет отказываться от энергоносителей России?
Брюссель четко настроен вместе с США на то, чтобы сократить доходы Москвы от продаж нефти и газа. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Однако председатель Еврокомиссии признала, что ЕС до сих пор покупает у России энергоресурсы, хотя и значительно меньше, чем до начала полномасштабной войны в Украине.
Мы над этим работаем. Мы значительно сократили поставки российского газа, полностью отказались от российского угля и значительно уменьшили поставки нефти, однако она все еще поступает на европейский континент,
– отметила фон дер Ляйен.
Поэтому, по ее словам, Евросоюз усилит давление на Россию, введя дополнительные ограничения против ее энергоносителей в 19-м пакете санкций. В частности, против нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров, которые действуют через третьи страны.
Сейчас мы вводим санкции против тех портов, куда поступают энергоресурсы из России и хотим ввести тарифы на поставки нефти, которые все еще поступают в Европейский Союз,
– добавила президент Еврокомиссии.
А через два года ЕС планирует полностью закрыть европейский рынок для российских энергоресурсов. Сейчас страны блока работают над прекращением импорта из России.
К 2027 году Европа окончательно перевернет страницу зависимости от российского ископаемого топлива,
– подчеркнула фон дер Ляйен.
Также она подтвердила, что в новом пакете санкций против России ЕС хочет запретить импорт российского сжиженного газа, о чем ранее сообщало Reuters.
Важно! Крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС на сегодня является США. Однако Россия импортирует также немалые объемы СПГ в страны Европы, а в 2025 году эти поставки даже выросли. За 6 месяцев импорт российского сжиженного газа в ЕС достиг 4,4 миллиарда евро против 3,47 миллиарда евро в 2024 году.
Как ЕС отказывается от российских энергоносителей?
ЕС шаг за шагом воплощает стратегию уменьшения зависимости от российских энергоносителей. Еврокомиссия уже представила подробную дорожную карту отказа от российского газа. До конца 2025 года каждая страна-член должна предоставить собственный национальный план, определяющий конкретные шаги в этом направлении.
Особую активность проявляет Дания, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Копенгаген настаивает, чтобы все импортеры были обязаны доказывать происхождение закупленного газа и гарантировать, что он не имеет российского следа.
Зато ЕС планирует переход от российского сжиженного природного газа к импорту из США. Это изменение закрепляется и в новом торговом соглашении между ЕС и Вашингтоном. Согласно ему, до 2028 года Европа обязалась закупить у США сжиженный газ, нефть и ядерные энергопродукты на сумму около 750 миллиардов долларов.