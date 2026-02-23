Когда можно рассчитывать на доплату до минимальной зарплаты?

Что такое доплата до минималки и кому ее начисляют, говорится на ресурсе FactorAcademy.

Прежде всего надо разобраться, что минимальная заработная плата (МЗП) – это установленный законодательством минимальный размер оплаты труда за выполненную работу в пределах определенного времени. То есть с учетом часовых или месячных норм труда.

Обратите внимание! в 2026 году размер минимальной зарплаты – 8 647 гривен.

Так, если рабочий выполнил установленную норму труда, а получил меньше 8 647 гривен, тогда работодатель должен добавить к зарплате специальную выплату – доплату до минимальной зарплаты.

На самом деле рабочий получит все одновременно: и зарплату, и выплату. Но основная идея – отдать работнику полную сумму минимальной зарплаты, если он выполнил норму труда.

Какие есть особенности в начислении доплаты?

На ресурсе Главбух идет речь о доплатах к авансу. Там объясняют, что варант не является возможным, ведь доплата предусматривается только раз в месяц.

Перед выплатой аванса – общая сумма зарплаты еще неизвестна, потому что человек отработал только полмесяца. Поэтому рассчитать доплату в этот период нереально.

Важно! Доплату начисляют в конце месяца вместе с выплатой основной части зарплаты.

Отдельный алгоритм существует для почасовой оплаты труда. Здесь учитываем, что в 2026 году минимальная часовая ставка 52 гривны. В то же время – дело в другом формате работы.

Фактически работник не загружен полностью. Он может работать несколько часов в день и о фиксированном размере зарплаты говорить тяжело.

Однако если почасовая ставка ниже, чем прописано в законодательстве (52 гривны/час), то работодатель должен увеличить выплаты, чтобы "вытянуть" их на минимальный уровень.

Обратите внимание! Работодатель не может платить за час работы меньше, чем 52 гривны.

Стоит знать, что в случае частично выполненной рабочей нормы, зарплату будут начислять пропорционально к отработанному времени.

Что еще нужно знать о зарплатах в 2026 году?

Ранее сообщалось, что в Украине планируют обновить Трудовой кодекс к европейским стандартам, что непосредственно повлияет на определение и начисление минимальной зарплаты.

В то же время размер зарплаты влияет на будущую пенсию. У украинцев есть возможность выбрать наиболее выгодный период заработка, чтобы иметь соответствующую выплату на заслуженном отдыхе.