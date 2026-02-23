Кому не повысят пенсии в марте 2026 года?

О том, для кого не будет перерасчета выплат, говорится сообщении Даниила Гетманцева.

Так, глава финансового комитета Верховной Рады рассказал, что с 1 марта начнется индексация пенсий. По предварительным прогнозам их увеличат на 12%.

Однако перерасчет коснется не всех. В частности речь идет о наименьших выплатах, сумма которых составляет 2 595 гривен.

Гетманцев объясняет, что сейчас Кабмин не принял окончательное решение по индексации, поэтому наиболее вероятно, что процедура пройдет по старому механизму.

То есть граждане, которые получают выплаты на уровне заниженного прожиточного минимума – перерасчета не получат, ведь в прошлом году государство уже "вытащило" эти пенсии и вместе с доплатами получилось мизерных 2 595 гривен.

Что не так с системой индексаций?

В то же время депутат отметил, что несправедливой и устаревшей является индексация для пенсионеров с полным стажем. Их выплаты после мартовского перерасчета будут на уровне 3 406 гривен.

Убежден, что правительство должно было повысив выплату вдвое до шести тысяч гривен и постоянно это подчеркивал. Но этого не произойдет,

– добавил Гетманцев.

Также он отметил, что правительство направляет миллиарды гривен на финансирование бюджетных программ от которых вклад в экомонику является минимальным. Депутат считает, что эти деньги лучше перенаправить на пенсии и поддержать пожилых людей.

К тому же половина украинских пенсионеров получает ежемесячные выплаты в 5 тысяч гривен.

На сколько повысят пенсии весной 2026 года?

Ранее об индексации на уровне 12,1% заявил Денис Улютин, министр соцполитики, отметив, что повышать и пересчитывать будут не фактическую пенсию, а "чистую". Об этом пишет OBOZ.ua.

То есть во время индексации надбавки к пенсии по стажу или возрасту учитывать не будут.

В зависимости от размера "чистой" пенсии в 2026 году можно ожидать следующие перерасчеты:

надбавка 100 гривен – "чистая" пенсия составляет 826 гривен;

надбавка от 100 до 200 гривен – "чистая" пенсия от 826 до 1 652 гривен;

надбавка от 200 до 300 гривен – "чистая" пенсия от 1 652 до 2 479 гривен;

надбавка от 300 до 500 гривен – "чистая" пенсия от 2 479 до 4 132 гривен;

надбавка от 500 до 1 000 гривен – "чистая" пенсия от 4 132 до 8 264 гривен;

надбавка от 1 000 – "чистая" пенсия от 8 264 гривен.

Важно! Чтобы рассчитать надбавку надо свою пенсию (без доплат за стаж или возраст) умножить на 0,121.

В то же время Улютин отмечал, что повышение коснется всех пенсий, которые выплачивает ПФУ.

Что еще известно об индексации пенсий?

Прежде всего стоит знать, что для работающих пенсионеров правила индексации иные. И это связано лишь с особенностями учета, когда отчетность и необходимые документы "подтянутся" в систему ближе к лету.

В то же время известно, что пенсии планировали повысить на уровне 14%. Однако уровень инфляции повлиял на показатель.