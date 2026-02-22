Проиндексируют ли пенсию работающим пенсионерам?

Мартовская индексация традиционно воспринимается как универсальный механизм повышения пенсий, однако для граждан, которые продолжают работать, она реализуется по другой процедуре, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Автоматическое доначисление в марте применяется только тогда, когда в реестре уже есть полные и актуальные данные о страховом стаже и начисленной заработной плате. Для работающих пенсионеров эти показатели уточняются после завершения работодателями отчетного цикла.

Обратите внимание! Фактически речь идет не об ограничении права на индексацию, а об особенностях информационного учета.

Данные о доходе за предыдущий год попадают в реестр застрахованных лиц с определенной временной задержкой. Только после их обработки возможен корректный перерасчет.

Именно поэтому повышение для этой категории чаще всего отображается летом, когда отчетность уже полностью интегрирована в систему.

Теряют ли работающие пенсионеры право на индексацию?

При этом важно понимать, что работающие пенсионеры не теряют ни самого права на индексацию, ни сумм, подлежащих начислению. Речь идет исключительно о смещении сроков, рассказали в Пенсионном фонде.

Важно! Если лицо прекращает трудовые отношения, изменение статуса после обновления информации в реестре автоматически учитывается при следующей выплате.

Учитывая это, эксперты советуют контролировать корректность данных в персональном электронном кабинете ПФУ. Неточности относительно периода работы или даты увольнения могут напрямую повлиять на сроки перерасчета.

В случае выявления разногласий необходимо инициировать уточнение через работодателя или обратиться в сервисный центр фонда или ЦПАУ.

Что еще следует знать об индексации в Украине?