Проиндексируют ли пенсию работающим пенсионерам?
Мартовская индексация традиционно воспринимается как универсальный механизм повышения пенсий, однако для граждан, которые продолжают работать, она реализуется по другой процедуре, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Автоматическое доначисление в марте применяется только тогда, когда в реестре уже есть полные и актуальные данные о страховом стаже и начисленной заработной плате. Для работающих пенсионеров эти показатели уточняются после завершения работодателями отчетного цикла.
Обратите внимание! Фактически речь идет не об ограничении права на индексацию, а об особенностях информационного учета.
Данные о доходе за предыдущий год попадают в реестр застрахованных лиц с определенной временной задержкой. Только после их обработки возможен корректный перерасчет.
Именно поэтому повышение для этой категории чаще всего отображается летом, когда отчетность уже полностью интегрирована в систему.
Теряют ли работающие пенсионеры право на индексацию?
При этом важно понимать, что работающие пенсионеры не теряют ни самого права на индексацию, ни сумм, подлежащих начислению. Речь идет исключительно о смещении сроков, рассказали в Пенсионном фонде.
Важно! Если лицо прекращает трудовые отношения, изменение статуса после обновления информации в реестре автоматически учитывается при следующей выплате.
Учитывая это, эксперты советуют контролировать корректность данных в персональном электронном кабинете ПФУ. Неточности относительно периода работы или даты увольнения могут напрямую повлиять на сроки перерасчета.
В случае выявления разногласий необходимо инициировать уточнение через работодателя или обратиться в сервисный центр фонда или ЦПАУ.
Что еще следует знать об индексации в Украине?
В 2026 году очередной перерасчет пенсий запланирован с 1 марта. Ожидается, что коэффициент повышения составит 12,1%, что должно отразиться на большинстве страховых выплат. Такой пересмотр является частью ежегодного механизма осовременивания пенсионных сумм.
Индексация проводится с учетом макроэкономических показателей, прежде всего уровня инфляции и динамики средней заработной платы в стране. Именно сочетание этих факторов формирует коэффициент роста, призванный частично компенсировать обесценивание доходов и сохранить покупательную способность пенсий.