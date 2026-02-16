Какой размер пенсии по инвалидности?

Подробнее говорится в 33 статье Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Госвыплату рассчитывают в процентах от пенсии по возрасту.

Пенсия по инвалидности – это госвыплата, назначена лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.

По данным Пенсионного фонда, прожиточный минимум для такой категории вырос до 2 595 гривен (размер минимальной пенсии в Украине).

Напомним, для выплат по инвалидности необходим страховой стаж от 1 до 15 лет (продолжительность зависит от возраста, в котором инвалидность установлена). Их размер определяют в процентах от пенсии по возрасту:

100% – для лиц с I группой,

90% – для лиц со II группой,

50% – для лиц с III группой.

Обратите внимание! Военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через 3 месяца после увольнения.

К слову, выплата на детей с инвалидностью (в возрасте до 18 лет) составляет 70% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Что следует знать лицам с инвалидностью?