При каких условиях можно получить стаж за уход?

В страховой стаж также засчитываются периоды ухода, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Учесть стаж за уход могут, если речь идет о таких лицах:

человек с инвалидностью I группы;

лицо, которое достигло пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе;

ребенок с инвалидностью;

тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность.

Лицо, которое ухаживает, должно:

не работать, если оно не достигло пенсионного возраста; не быть лицом с инвалидностью.

Кроме того, лицо должно получать помощь, надбавку или компенсацию в органах социальной защиты населения, предусмотренные законодательством по месту жительства заявителя,

– добавили в ПФУ.

Обратите внимание! Для подтверждения факта ухода нужны документы, подтверждающие получение помощи от органов соцзащиты.

В частности, в Украине может предоставляться помощь лицу, которое проживает вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе. Об этом говорится на сайте Департамента социальной защиты населения.

Помощь на уход назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.

Размер пособия на уход рассчитывается как:

разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи; и среднемесячным совокупным доходом семьи за 6 месяцев, что были до месяца, предшествующего месяцу обращения.

Важно! Помощь не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц.

Что еще следует знать о страховом стаже в Украине?