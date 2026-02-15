При каких условиях можно получить стаж за уход?
В страховой стаж также засчитываются периоды ухода, о чем сообщили в Пенсионном фонде.
Учесть стаж за уход могут, если речь идет о таких лицах:
- человек с инвалидностью I группы;
- лицо, которое достигло пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе;
- ребенок с инвалидностью;
- тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность.
Лицо, которое ухаживает, должно:
- не работать, если оно не достигло пенсионного возраста;
- не быть лицом с инвалидностью.
Кроме того, лицо должно получать помощь, надбавку или компенсацию в органах социальной защиты населения, предусмотренные законодательством по месту жительства заявителя,
Обратите внимание! Для подтверждения факта ухода нужны документы, подтверждающие получение помощи от органов соцзащиты.
В частности, в Украине может предоставляться помощь лицу, которое проживает вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе. Об этом говорится на сайте Департамента социальной защиты населения.
Помощь на уход назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.
Размер пособия на уход рассчитывается как:
- разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи;
- и среднемесячным совокупным доходом семьи за 6 месяцев, что были до месяца, предшествующего месяцу обращения.
Важно! Помощь не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц.
Что еще следует знать о страховом стаже в Украине?
- В Украине некоторые лица могут получать тройной стаж. Речь идет о депортированных лицах, которые работали во время пребывания на спецпоселении, а также военных, которые проходили службу в районах боевых действий.
- Также в Украине можно купить стаж. Для того, чтобы приобрести "полный месяц" нужно оплатить не менее 22% от минимальной зарплаты – это 1 902,34 гривны. В то же время за год придется заплатить не менее 22 828,08 гривен.