За яких умов можна отримати стаж за догляд?

До страхового стажу також зараховуються періоди догляду, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Врахувати стаж за догляд можуть, якщо йдеться про таких осіб:

людина з інвалідністю І групи;

особа, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду;

дитина з інвалідністю;

тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність.

Особа, яка доглядає, повинна:

не працювати, якщо вона не досягнула пенсійного віку; не бути особою з інвалідністю.

Крім того, особа повинна отримувати допомогу, надбавку або компенсацію в органах соціального захисту населення, передбачені законодавством за місцем проживання заявника,

– додали у ПФУ.

Зверніть увагу! Для підтвердження факту догляду потрібні документи, які підтверджують отримання допомоги від органів соцзахисту.

Зокрема в Україні може надаватися допомога особі, яка проживає разом з людиною з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду. Про це йдеться на сайті Департаменту соціального захисту населення.

Допомога на догляд призначається на шість місяців та виплачується щомісяця.

Розмір допомоги на догляд розраховується як:

різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена родини; та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за 6 місяців, що були до місяця, який передує місяцю звернення.

Важливо! Допомога не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Що ще слід знати про страховий стаж в Україні?