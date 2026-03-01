Чи зросте пенсія по інвалідності внаслідок індексації?

Із 1 березня після проведення індексації пенсій відбулося коригування виплат і для осіб з інвалідністю II групи. Оскільки така пенсія визначається як 90% від розрахованої пенсії за віком, березневий перерахунок безпосередньо впливає на підсумкову суму щомісячного забезпечення.

Адже відповідно до норм Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії по інвалідності залежить від страхового стажу та коефіцієнта заробітку, з якого сплачувалися внески.

Тому після індексації підвищення є індивідуальним: особи з більшим стажем та вищою офіційною зарплатою отримають більший фінансовий результат.

Як визначається право на пенсію по інвалідності в Україні?

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, право на пенсію по інвалідності для цивільних осіб передбачає наявність необхідного страхового стажу: від 1 до 15 років залежно від віку встановлення інвалідності.

Разом з цим, пенсію призначають із дня встановлення інвалідності, якщо звернення подано протягом трьох місяців, або з дати подання заяви у разі пізнішого звернення. Виплати здійснюються на весь строк встановленої інвалідності.

Які діють соціальні гарантії для людей з інвалідністю?

Окремі категорії мають спеціальні гарантії.

  • Для осіб, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у 2026 році встановлено мінімальний рівень пенсійного забезпечення для II групи.
  • Для ліквідаторів аварії діє підвищений принцип обчислення, однак не менше визначеного відсотка середньої заробітної плати за попередній рік.
  • Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від тривалості страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення.
  • Для осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій II групи розмір виплати визначається як 80% грошового забезпечення, для інших військових – 60%.

Таким чином, березнева індексація підвищує пенсії для II групи в межах загального коефіцієнта перерахунку, але кінцева сума залежить від індивідуальних параметрів: страхового стажу, рівня заробітку та правового статусу отримувача.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?

  • У 2026 році щорічний перерахунок пенсій знову скоригує розміри виплат для мільйонів громадян. Цьогоріч індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта 1,121, що вплине на базовий розрахунок пенсій.

  • Втім фінансовий результат буде неоднаковим. Для осіб із вищими пенсіями підвищення може бути відчутним у грошовому вимірі, тоді як для тих, чия виплата наближена до мінімальних гарантій або обмежена граничним розміром, ефект буде мінімальним або відсутнім.