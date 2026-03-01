Вырастет ли пенсия по инвалидности вследствие индексации?
С 1 марта после проведения индексации пенсий произошла корректировка выплат и для лиц с инвалидностью II группы. Поскольку такая пенсия определяется как 90% от рассчитанной пенсии по возрасту, мартовский перерасчет непосредственно влияет на итоговую сумму ежемесячного обеспечения.
Ведь в соответствии с нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии по инвалидности зависит от страхового стажа и коэффициента заработка, с которого уплачивались взносы.
Поэтому после индексации повышение является индивидуальным: лица с большим стажем и высокой официальной зарплатой получат больший финансовый результат.
Как определяется право на пенсию по инвалидности в Украине?
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, право на пенсию по инвалидности для гражданских лиц предусматривает наличие необходимого страхового стажа: от 1 до 15 лет в зависимости от возраста установления инвалидности.
Вместе с этим, пенсию назначают со дня установления инвалидности, если обращение подано в течение трех месяцев, или с даты подачи заявления в случае более позднего обращения. Выплаты осуществляются на весь срок установленной инвалидности.
Какие действуют социальные гарантии для людей с инвалидностью?
Отдельные категории имеют специальные гарантии.
- Для лиц, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, в 2026 году установлен минимальный уровень пенсионного обеспечения для II группы.
- Для ликвидаторов аварии действует повышенный принцип исчисления, однако не менее определенного процента средней заработной платы за предыдущий год.
- Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от продолжительности страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.
- Для лиц с инвалидностью вследствие боевых действий II группы размер выплаты определяется как 80% денежного обеспечения, для других военных – 60%.
Таким образом, мартовская индексация повышает пенсии для II группы в пределах общего коэффициента перерасчета, но конечная сумма зависит от индивидуальных параметров: страхового стажа, уровня заработка и правового статуса получателя.
Что еще следует знать об индексации в Украине?
В 2026 году ежегодный перерасчет пенсий снова скорректирует размеры выплат для миллионов граждан. В этом году индексация проводится с применением коэффициента 1,121, что повлияет на базовый расчет пенсий.
Впрочем, финансовый результат будет неодинаковым. Для лиц с высокими пенсиями повышение может быть ощутимым в денежном измерении, тогда как для тех, чья выплата приближена к минимальным гарантиям или ограничена предельным размером, эффект будет минимальным или отсутствовать.