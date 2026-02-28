Лишает ли работа индексации пенсии?

Работа не лишает права на повышение пенсии, но может отсрочить его. Именно это главное, что стоит знать работающим пенсионерам накануне индексации 2026 года, объяснили в Пенсионном фонде.

Факт официальной занятости не блокирует перерасчет. В то же время для этой категории применяется другой алгоритм начисления. Повышение зависит от того, когда в государственном реестре появятся полные и актуальные данные о страховом стаже и уплаченных взносах.

Поскольку работодатели подают отчетность с определенным временным лагом, информация о доходах и взносах попадает в систему не сразу. Поэтому индексация для работающих пенсионеров обычно отображается позже, чем для тех, кто не работает. На практике речь идет о перерасчете с апреля, а не с марта.

Важно! Задержка не означает потери средств. После обновления данных повышение применяется в полном объеме в соответствии с законодательной формулой.

Повысят ли пенсию, если пенсионер прекратит работать?

Если же пенсионер прекращает работу, новый статус учитывается после поступления информации в реестр. Это может повлиять на дальнейший порядок начисления и сроки получения увеличенных выплат.

Справочно: Пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если получатель не проинформирует органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства. В случае выявления такого обстоятельства фонд проводит корректировку размера пенсии в соответствии со статусом лица, а суммы, полученные без надлежащих оснований, подлежат возмещению.

Во избежание технических задержек, специалисты Фонда советуют проверять собственные данные в электронных сервисах Пенсионного фонда, в частности страховой стаж, размер зарплаты и дату увольнения. К тому же, неточности в отчетности могут непосредственно повлиять на скорость перерасчета.

Что стоит знать о мартовской индексации пенсий?