Какую помощь могут получить лица с III группы инвалидности в марте?

Для III группы сумма составляет 50 % пенсии по возрасту, о чем сообщали в Пенсионном фонде Украины.

Минимальная пенсия по возрасту предоставляется таким лицам при наличии определенного стажа – 35 лет у мужчин и 30 лет для женщин. Наименьшая выплата равна размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В этом году он составляет 2 595 гривен. Об этом указано в Бюджете Украины на 2026 год.

Обратите внимание! Пенсия по инвалидности в Украине назначается на весь срок установления этой инвалидности. А именно – со дня установления инвалидности.

Однако при условии, что лицо обратилось в Пенсионный фонд в течение трех месяцев. Если подать документы позже, то средства предусмотрены уже с даты подачи заявления.

Если человек получил инвалидность вследствие войны, то в 2026 году ее выплата не может быть меньше, чем 9 478 гривен. Речь идет именно о III группе. Для других групп инвалидности установлены другие показатели.

В то же время для лиц с инвалидностью III группы, которые получили ее вследствие Чернобыльской катастрофы, пенсия составляет не менее 6 077, 69 гривны. Такая сумма установлена с 1 марта 2025 года. По ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС: если размер выплаты для III группы меньше, чем 60% средней зарплаты, то они могут получить ежемесячную государственную адресную помощь – не менее 10 491,96 гривны.

Напомним! В марте 2026 года состоится ежегодная индексация пенсий, которая изменит размер пенсионных выплат.

Что еще следует знать украинцам в марте 2026 года?