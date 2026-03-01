Кому проіндексують пенсії з 1 березня

З 1 березня більшості пенсіонерів України перерахують виплати в межах індексації, аби захистити їхні доходи від інфляції. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики 25 лютого.

У 2026 році коефіцієнт індексації пенсій визначили на рівні 12,1%. Унаслідок перерахунку розмір виплати зросте щонайменше на 100 гривень, але не більш як на 2595 гривень. Коефіцієнт застосовуватимуть до базового розміру пенсії (без надбавок за стаж чи вік).

Розраховувати на підвищення можуть пенсіонери загальної системи та військові пенсіонери, а також особи, які отримали інвалідність унаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, індексація стосуватиметься:

отримувачів пенсій за особливі заслуги;

постраждалих від нещасних випадків на виробництві;

експрацівників органів місцевого самоврядування, яким пенсію обчислили за раніше чинними спеціальними умовами.

Мінімальний розмір пенсії з 3758 гривень до 4213 гривень зросте для наступних категорій:

пенсіонери віком від 80 років, які мають щонайменше 25 років стажу (для чоловіків) і 20 років (для жінок);

пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (35 та 30 років відповідно) і не працюють.

Оновлять граничний розмір пенсії також для отримувачів віком понад 70 років, які мають повний страховий стаж. Мінімальна виплата становитиме 4050 гривень (замість з 3613 гривень).

Проіндексують і мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Зверніть увагу! Пенсіонери віком до 70 років з повним страховим стажем також отримають підвищені виплати. Для них мінімальна пенсія зросте з 3323 гривень до 3725 гривень. Водночас пенсіонери з меншим страховим стажем матимуть щонайменше 3406 гривень на місяць, а не 3038 гривень, як було раніше.

Згідно з постановою уряду, також проіндексують призначені у 2021 – 2025 роках пенсії, які раніше не підпадали під перерахунок. Це зроблять, аби зменшити диспропорцію в розмірах виплат для різних груп пенсіонерів.

Коефіцієнт збільшення для пенсій, призначених чи перерахованих за показниками середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески, будуть такими:

для призначених у 2021 і 2022 роках пенсій – 6,1%;

у 2023 році – 4,8%;

у 2024 році – 3,6%;

у 2025 році – 2,4%.

Зауважте, що індексація пенсій з 1 березня не стосуватиметься пенсіонерів, чиї виплати встановлені на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних (2595 гривень) або в максимальному розмірі (25 950 гривень). Причиною є те, що розміри таких пенсій переглянуті разом із підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року.

Що змінюється в програмі "Національний кешбек"

Уряд скоригував програму "Національний кешбек", аби посилити попит на ті українські товари, які конкурують з імпортними у великому обсязі. До 28 лютого за покупки повертали 10% вартості всіх товарів у програмі.

За даними Міністерства економіки, з 1 березня "Нацкешбек" матиме два рівні залежно від категорії товарів українського виробництва, тож його нараховуватимуть так:

– на споживчі товари з часткою імпорту понад 35% у споживчому кошику, як-от товари для дому, косметика, одяг, взуття, побутова хімія, засоби гігієни тощо, а також тверді та м'які сири й деякі види макаронних виробів та круп; 5% – на товари, де менша частка імпорту, наприклад на овочі та фрукти, м’ясо, хліб та свіжу випічку, солодощі, яйця, товари для саду та городу тощо.

Нарахування відсотків за покупки здійснюватимуть, як і раніше, на карту "Національного кешбеку". Перевіряти участь товару в програмі можна на сайті "Зроблено в Україні" або в Дії за допомогою сканера штрихкодів.

Важливо! Витрачати накопичений кешбек можна на благодійність, комунальні й поштові послуги, їжу українського виробництва в магазинах та супермаркетах, виготовлені в Україні ліки та медвироби. Торгова точка має бути на загальній системі оподаткування.

Як зросте допомога родинам полеглих та зниклих безвісти військових

Уряд ухвалив рішення підвищити допомогу для членів родин загиблих, померлих або безвісти зниклих військовослужбовців, які захищали Україну. Йдеться про мінімальні пенсійні та соціальні виплати, які встановлять на новому рівні за кошт адресної державної допомоги.

З 1 березня мінімальний гарантований розмір (з адресною допомогою) пенсії в разі втрати годувальника становитиме 12 810 гривень замість 7800 гривень:

для кожного непрацездатного члена сім'ї – батьків, дружини або чоловіка полеглого чи полеглої;

на одну дитину загиблого, якій замість пенсії призначена державна соціальна допомога.

Зросте також мінімальний розмір пенсійних виплат і соціальної підтримки для родин, у яких допомогу призначили на двох або більше членів. Виняток становлять непрацездатні батьки, дружина або чоловік. У таких випадках мінімальна виплата буде щонайменше 10 020 гривень на кожну особу (замість чинних 6100 гривень).

Зауважимо! Виплати перерахують автоматично, а також індексуватимуть щороку починаючи з 1 березня 2027 року.

Які тарифи на мобільний зв'язок підвищаться

У березні мобільні оператори України анонсували оновлення вартості послуг. Окрім зміни цін на тарифи, відбудеться розширення наповнення пакетів, як-от обсягу мобільного інтернету, кількості хвилин для дзвінків на інші мережі тощо.

Vodafone підвищить плату за користування деякими тарифами, що нині недоступні для підключення. Як пише "РБК-Україна", зміни стосуватимуться лінійок Joice та SuperNet. Вартість місячних пакетів з 5 березня у середньому зросте на 45 – 70 гривень:

Joice / Joice Start 2023 – з 260 до 330 гривень;

Joice Start / Joice Start Special – з 270 до 340 гривень;

Joice PRO / Joice PRO 2023 – замість 320 – 330 гривень буде 390 – 400 гривень;

SuperNet Start+ – з 260 до 330 гривень;

SuperNet Unlim – з 470 до 520 гривень;

Light+ – зі 185 до 230 гривень;

Joice MAX – з 450 до 520 гривень;

SuperNet Turbo – з 250 до 320 гривень.

Нововведення в березні також підготував інший мобільний оператор. Київстар підвищує ціну на тариф "SIM для пристроїв", який використовують для дистанційного керування розумними гаджетами з мобільного: сигналізацією, кондиціонером, GPS-трекером тощо.

Раніше тариф становив одну гривню на день, а з 1 березня він зросте до двох гривень. Зміниться також його наповнення: наприклад, доступний трафік на день збільшиться з 30 до 50 мегабайтів.

За даними спільноти "Мобільний Зв'язок України" (MZU), березень також стане місяцем здорожчання кількох тарифних планів "Київстара":

"Смачний";

"Київстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Базовий";

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022";

"Безлім Соцмережі";

"Без меж lite";

"ТВІЙ Улюблений".

Вартість пакетів послуг може змінитися на 50 – 90 гривень.

Якими банкнотами не можна буде розрахуватися з березня

З 2 березня Національний банк України виводитиме з обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003 – 2007 років. Їх замінять на відповідні обігові монети.

Відділення всіх банків України прийматимуть банкноти старого зразка для обміну до 26 лютого 2027 року, а Національний банк – безстроково. За даними НБУ, обмін на монети впродовж трьох років з дати вилучення також здійснюватимуть:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Райффайзен Банк";

"ПУМБ".

Звертаємо увагу! З 2 березня банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень припинять бути засобами платежу. Їх не прийматимуть для розрахунків за товари й послуги, а також у банках та фінансових установах.

Вилучення банкнот відбудеться через їхню зношеність.

Чи чекати зростання тарифів на комунальні послуги

Мораторій на підвищення цін на комунальні послуги в Україні діятиме впродовж усього воєнного стану та пів року після його завершення. Це означає, що тарифи на газ, централізоване опалення та гарячу воду залишаться на фіксованому рівні.

У березні ціна газу для побутових споживачів, які є клієнтами "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр . Також незмінним щонайменше до кінця квітня залишиться базовий тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину .

. Також незмінним щонайменше до кінця квітня залишиться базовий тариф на електроенергію – . Водночас вартість послуг із централізованого опалення та гарячої води визначена для кожного міста окремо залежно від постачальника. Однак у березні їх також не планують змінювати.

окремо залежно від постачальника. Однак у березні їх також не планують змінювати. Тариф на холодну воду не зросте у великих містах, проте в менших громадах його можуть підвищувати. До прикладу, у 2025 році зростання цін анонсували низка міст і селищ у Львівській, Рівненській, Чернігівській та інших областях.

Важливо! НБУ припускає, що після завершення опалювального сезону можливе підвищення цін на електроенергію для населення через високі потреби на відновлення енергосистеми. Також можливо, що тарифи на інші комунальні послуги коригуватимуть для поступового досягнення ринкових рівнів.

Коли запланований перехід на літній час

У березні Україна перейде на літній час згідно з ухваленою майже 30 років тому постановою Кабінету Міністрів України. Вона передбачає, що перехід відбудеться в ніч з 28 на 29 березня о 3:00 за київським часом.

У цей час стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед, тож після 02:59 одразу настане 04:00. Для більшості гаджетів оновлення відбудеться автоматично, проте механічні годинники доведеться перевести вручну.

Нагадаємо: у 2024 році в Україні могли скасувати перехід на літній час. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відмову від сезонного переведення, а також закріплення постійного зимового часу (GMT+2). Однак президент наразі не підписав закон.

Що буде з курсом долара та євро

Ситуація з курсом долара в березні може видатися напруженою, однак глобальних змін експерти не прогнозують.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів, що березень для України традиційно був періодом стабілізації валютного ринку: 17 з останніх 24 років гривня укріплювалась. Впливала на це, зокрема, підготовка аграріями до посівної. Вагомим чинником нині є також світовий рух євро-долара.

За прогнозом фінансового аналітика, ціна євро триматиметься в межах 50,5 – 51,5 гривні, вартість же долара – у коридорі 42,75 – 43,75 гривні.

Як розповідав у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вплив на основні курсові зміни в Україні, серед іншого, чинитимуть також фактори:

наслідки руйнування енергосистеми й обмеження електропостачання, що суттєво стримують розвиток економіки;

розрив у зовнішній торгівлі, коли країна купує значно більше, ніж продає;

валютні інтервенції Нацбанку, що стримують різкі стрибки курсу.

Банкір не виключає потенційного ризику "американських гірок" щодо курсу. Проте вбачає ймовірність коливання вартості долара в діапазоні 42,5 – 43,7 гривні, а євро – у межах 50,5 – 52 гривні.