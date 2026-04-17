Які пенсії отримують українці у 2026 році?

Цікаво, що найвищі виплати мають жителі Києва. Деталі розповіли в Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду.

До 3 тисяч гривень наразі отримують 3,4% пенсіонерів, тобто понад 344 тисячі осіб.

Від 3 до 4 тисяч гривень "пощастило" отримувати майже кожному четвертому (24,2%) пенсіонеру, тобто майже 2,5 мільйона українцям.

Від 4 до 5 тисяч гривень на місяць мають 17,3%, а це близько 1,7 мільйона громадян.

Від 5 до 10 тисяч гривень отримує найбільша частка українських пенсіонерів (36,5%) – понад 3,6 мільйона людей. До слова, середня пенсія в цій категорії – 6 686 гривень.

А от понад 10 тисяч гривень щомісячно мають 18,6%, тобто понад 1,8 мільйона пенсіонерів. Цікаво, що ще рік тому таких було менше – 15%. Наразі середня пенсія в цій групі сягає 16,5 тисяч гривень.

Варто зазначити, що за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася – з 36% до 28%. Щоправда, це відбувається на тлі загального скорочення кількості пенсіонерів: лише з січня по березень 2026 року їх поменшало на 116 тисяч.

Важливо! У середньому країна втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів щороку, а за час повномасштабної війни їхня кількість зменшилася на 740 тисяч.

Де в Україні пенсії найбільші?

Найвищі пенсії традиційно у Києві – у середньому це 9 864 гривні, а найнижчі – у Тернопільській області, де середня виплата становить 5 612 гривень.

Загалом лише у восьми регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його,

Розміри пенсій в різних областях / Інфографіка Опендатабот

Цікаво, що найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано на Рівненщині (на 22%) та Житомирщині (на 20%).

Окрім того, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – це близько 2,8 мільйона людей. Водночас їхня середня пенсія вища, приблизно 7,9 тисячі гривень на місяць.

