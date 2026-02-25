Чому пенсії в Україні такі низькі?

Проблему занижених соціальних стандартів в Україні неможливо розв'язати у відриві від зменшення тіньової частки економіки. Зокрема практика неофіційного працевлаштування не дає пенсіям зростати через брак надходжень до пенсійного фонду. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Експерт наголошує, що в наявній солідарній системі пенсійного забезпечення в Україні ключовим джерелом наповнення пенсійного фонду є сплата єдиного соціального внеску за офіційно працевлаштованих робітників у легальній частині економіки.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу У нас 40% нелегальна економіка, так звана тіньова. У нас близько 6 мільйонів людей легально сплачують єдиний соціальний внесок у бізнесі, і три мільйони – це бюджетники. І тому, грубо кажучи, на 13 мільйонів працездатного населення єдиний соціальний внесок сплачують 9,5 мільйона. У нас 10,2 мільйона пенсіонерів. На одного пенсіонера припадає менш як один працюючий, який сплачує єдиний соціальний внесок.

Нагадаємо: з 1 січня 2026 року мінімальний розмір ЄСВ становить 1 902 гривні 34 копійки (ставка – 22% від мінімальної зарплати).

Економіст Олег Пендзин зазначає, що з огляду розмір середної заробітної плати в Україні й співвідновшення чисельності працюючих до пенсіонерів значне підвищення виплат їм неможливе.

Середня заробітна плата – близько 27 тисяч гривень, а величина єдиного соціального внеску від неї – близько 5,5 тисячі гривень. Тобто якщо в нас на одного працюючого припадав би один пенсіонер, то він міг би отримати за рахунок пенсійного фонду 5,7 тисячі гривень. Про яку більшу пенсію може йти мова, за рахунок яких грошей?,

– зауважує експерт.

Економіст додає, що має значний песимізм щодо можливості змін у пенсійній системі України, адже та тісно поєднана з економікою й живиться з її процесів. Тож нині стоїть питання щодо готовності українського суспільства виводити економіку з тіні, тобто – сплачувати державі належні податки.

Який реальний мінімум для пенсії в Україні?

Пенсія покликана забезпечувати виживання людини після завершення трудового шляху. З огляду на це виплата прив'язана до розміру прожиткового мінімуму, який закладають у державному бюджеті України щороку.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії станом на 1 січня 2026 році – 6 544 гривні. Проте виплати значної частини пенсіонерів є нижчими. Мінсоцполітики повідомляло, що пенсія за віком у понад 4,3 мільйона українців менша за 6 тисяч гривень.

Як зазначає економіст Олег Пендзин, нині фактичний прожитковий мінімум для непрацездатної особи є більшим, ніж навіть середня пенсія, не говорячи про мінімальну.

На сьогодні фактичний розрахований прожитковий мінімум для непрацездатної особи становить 8,5 тисячі гривень на місяць. Для працездатної особи без податків – 9,5 тисячі, з податками – 11,2 тисячі гривень,

– говорить експерт.

Методику розрахунку прожиткового мінімуму затвердили у 2000 році й відтоді вона не зазнавала значних змін. Спираючись на неї, профільне міністерство перераховує фактичний прожитковий мінімум в актуальних цінах. Нині ж в уряді розробляють нову методику розрахунку за міжнародними стандартами.

Цікаво! Як повідомило Мінсоцполітики у відповідь на запит OBOZ.UA, у грудні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних із урахуванням обов'язкових платежів становив 10 979 гривень.

Чому прожитковий мінімум не можуть підвищити до реального?

Бюджет України не має достатньо фінансування для підвищення прожиткового мінімуму. До цього показника прив'язані понад 180 різних виплат , зокрема розмір мінімальної пенсії, аліментів, субсидій, посадових окладів тощо.

, зокрема розмір мінімальної пенсії, аліментів, субсидій, посадових окладів тощо. Підвищення прожиткового мінімуму означатиме істотне зростання видатків з бюджету. Тому потрібні зміни в законодавстві, які передбачають відв'язування від цього показника низки виплат. Нині кілька законопроєктів щодо цього передали до Верховної Ради.

Як розповідав економіст Олег Пендзин, підрахунки 2019 року показали, що для зрівняння розміру прожиткового мінімуму з фактичним Україні необхідні додаткові 450 мільярдів гривень доходів до бюджету. Зараз же, за оцінкою експерта, з урахуванням змін курсу гривні до долара й цінової ситуації ця цифра могла б сягати трильйона.

Скільки становить прожитковий мінімум у 2026 році?

Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року підвищили на 289 гривень. Нині він становить 3 209 гривень на одну людину на місяць, проте для різних груп населення дещо відрізняється:

для працездатних осіб – 3 328 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень;

для дітей віком до 6 років – 2 817 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень.

Прогнозований на 2026 – 2028 роки розмір прожиткового мінімуму для працездатних може зрости до 3 667 гривень.