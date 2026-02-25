Яким буде курс валют у березні 2026?

Деталі розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Зокрема, він не виключив потенційний ризик "американських гірок".

У перший місяць весни валютний ринок буде досить активним. Тож банкір назвав фактори, під впливом яких відбуватимуться основні курсові зміни в Україні.

Наслідки енерготерору

Суттєві руйнування енергетичної інфраструктури та обмеження електропостачання істотно стримують розвиток економіки. Тож більшість компаній вимушено переглядають ціни на товари та послуги: за оцінками бізнесу, подорожчання може стартувати від 10%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Економіка країни не здатна вижити виключно "на генераторах", тому реалії є не досить втішними: найближчими місяцями Україна може стикнутися з об'єктивним зростанням цін.

До слова, за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, відключення світла суттєво впливають на діяльність понад 80% компаній. Про зростання собівартості продукції заявило більш як 60% опитаних, а про зменшення обсягів виробництва – 50%.

Зовнішньоекономічна діяльність

За словами Лєсового, січень уже показав глибокий розрив у зовнішній торгівлі – країна купує значно більше, ніж продає. Однак на експорт можуть суттєво вплинути кроки щодо "порозуміння" з ЄС, адже близько 60% українських постачань припадає саме на нього.

Експорт зерна та продукції металургії нині фактично "рятує" загальні показники, проте на нього тиснуть одразу кілька чинників:

торговельна напруженість з окремими європейськими країнами щодо умов доступу української агропродукції (дискусії про квоти, преференції тощо); обмеження на експорт брухту (нульова квота), вимоги CBAM і жорсткі екостандарти, які підвищують собівартість і ускладнюють продажі.

Валютний виторг залишається вкрай важливим для створення необхідного валютного запасу країни,

– підкреслив експерт.

Монетарна стратегія Нацбанку

На початку лютого Нацбанк суттєво переглянув прогноз – ймовірно, за підсумками 2026 року зростання економіки сповільниться до 1,8% ВВП, а інфляція зросте до 7,5%.

Тож під питанням може опинитися й монетарна траєкторія щодо зниження облікової ставки. Банкір припустив, що на засіданні 19 березня регулятор вдасться до консервативного кроку – залишить її на рівні 15%.

Вочевидь найближчі кілька місяців гривня потребуватиме більшого захисту, ніж очікувалося наприкінці 2025 року. Облікова ставка може "додати їй ваги" та автоматично вплине на валютний ринок.

Ми не виключаємо, що у березні від "монетарного" рішення Нацбанку можуть залежати основні тренди на весь поточний рік,

– додав Лєсовий.

Стратегія Нацбанку на валютному ринку

За всіма ознаками, Нацбанк й надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", що стримує різкі стрибки курсу. Валютні інтервенції допомагатимуть балансувати попит і пропозицію, а готівковий курс формуватиметься з огляду на торги на міжбанку.

Тож навіть за посиленого тиску регулятор матиме інструменти, щоб "збивати температуру" та утримувати ринок у відносній рівновазі.

Геополітичний "безлад"

На тлі радше формальних перемовин про мир суттєвих змін не очікують – Росія продовжує війну проти України без ознак швидкого завершення бойових дій.

Окрім того, неоднозначною залишається загальна ситуація у світі. Можливі загострення на Близькому Сході, жорстка риторика США та непередбачуваність їхньої економічної політики підживлюють період "турбулентності".

У таких умовах увага міжнародної спільноти може частково зміщуватися на інші кризи, що потенційно впливатиме на обсяги військово-технічної допомоги, дипломатичну підтримку України та загальне бачення шляхів досягнення миру.

Внутрішній неспокій

Непрямий тиск на ринок можуть створювати й суспільні настрої, сформовані війною, енергокризою та економічними обмеженнями. У періоди загострення частина громадян традиційно переходить у валюту, намагаючись уберегти заощадження.

Водночас підстав для ажіотажу з "об'єктивних причин" фактично немає: дефіциту валюти не спостерігають, а сплески попиту матимуть радше ситуативний характер.

Не виключаємо, що курси основних валют майже не зміняться, порівнюючи з лютим. Звісно, існує потенційний ризик "американських гірок" волатильності, однак прямої загрози для падіння гривні немає,

– підсумував Лєсовий.

