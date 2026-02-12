Що таке облікова ставка і на що вона впливає?

Деталі повідомив голова регулятора Андрій Пишний. До цього облікову ставку тримали на рівні 15,5% – аж з березня 2025 року.

Облікова ставка – це один із ключових монетарних інструментів. Вона визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комбанкам, від чого залежать ставки за кредитами й депозитами для населення та бізнесу, а також можливості стримування інфляції.

Практично, коли облікова ставка зростає, банки підвищують відсотки за позиками. Відповідно підприємствам складніше залучити дешеві кредити,

– пояснили в Дія.Бізнес.

Наприклад, раніше незмінна облікова ставка підтримувала попит на гривневі активи – дохідність гривневих інструментів залишалася додатною, а вкладення фізичних осіб в ОВДП і депозити зростали. Це стримувало попит на валюту з боку громадян, порівнюючи з минулим роком, і обмежувало тиск на валютному ринку.

Важливо! Базовий сценарій січневого макропрогнозу НБУ передбачає поступове зниження облікової ставки на прогнозному горизонті.

До слова, рішення щодо облікової ставки та інших монетарних інструментів Правління Нацбанку ухвалює 8 разів на рік – за заздалегідь оприлюдненим графіком:

у січні, квітні, липні та жовтні рішення ґрунтуються на новому макропрогнозі, який щокварталу публікують в Інфляційному звіті;

у березні, червні, вересні та грудні рішення ухвалюють після оцінки ризиків і нових внутрішніх і зовнішніх подій, що з'явилися після останнього прогнозу.

Що відомо про інфляцію в Україні?