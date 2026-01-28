Яким буде курс валют у лютому 2026?

Деталі розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Однак експерт підкреслив, що наразі жоден прогноз не може врахувати всі ймовірні ризики та вплив війни на енергосистему.

За словами банкіра, у лютому на валютний ринок впливатиме низка факторів. Він детально описав кожен із них.

Загальна економічна ситуація

За всіма ознаками, у лютому економічна ситуація в Україні залишатиметься відносно стабільною. Очікується, що річна інфляція триматиметься в межах 8 – 9%, а порівняно із січнем – не перевищить 0,5%. Така стабільність може підтримати й валютний ринок, його "не штормитиме" від курсових перепадів.

Утім ситуація може бути мінливою та почасти залежатиме від нових ворожих атак на критичну інфраструктуру. Енергетичний тиск наразі складно прорахувати, тож він – один із потенційних "тригерів".

Стратегія НБУ на валютному ринку

Як і раніше, в Україні працюватиме "гібрид" ринкових і регуляторних механізмів. За потреби Нацбанк може оперативно втручатися для досягнення балансу між попитом і пропозицією.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тобто можна розраховувати на те, що всі курсові зміни відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" й не становитимуть загрозу для загальної системи ринку.

Важливим чинником потенційної стабільності є значні міжнародні валютні резерви, що сягають майже 57 мільярдів доларів.

У разі несподіваних "загострень" регулятор зможе оперативно їх згладжувати, коригуючи обсяги валютних інтервенцій. За прогнозом банкіра, у лютому їхній загальний обсяг не повинен перевищити 2,6 – 2,8 мільярда доларів.

Поступове зниження попиту на валюту

У лютому може спрацювати сезонний чинник – наближення податкового періоду. Через це очікується повільне "природне" вирівнювання попиту й пропозиції, що дасть Нацбанку змогу послабити регуляторні важелі, а курс переважно формуватимуть ринкові механізми.