Яким буде курс валют у лютому 2026?
Деталі розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Однак експерт підкреслив, що наразі жоден прогноз не може врахувати всі ймовірні ризики та вплив війни на енергосистему.
За словами банкіра, у лютому на валютний ринок впливатиме низка факторів. Він детально описав кожен із них.
За всіма ознаками, у лютому економічна ситуація в Україні залишатиметься відносно стабільною. Очікується, що річна інфляція триматиметься в межах 8 – 9%, а порівняно із січнем – не перевищить 0,5%. Така стабільність може підтримати й валютний ринок, його "не штормитиме" від курсових перепадів.
Утім ситуація може бути мінливою та почасти залежатиме від нових ворожих атак на критичну інфраструктуру. Енергетичний тиск наразі складно прорахувати, тож він – один із потенційних "тригерів".
- Стратегія НБУ на валютному ринку
Як і раніше, в Україні працюватиме "гібрид" ринкових і регуляторних механізмів. За потреби Нацбанк може оперативно втручатися для досягнення балансу між попитом і пропозицією.
Тарас Лєсовий
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ
Тобто можна розраховувати на те, що всі курсові зміни відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" й не становитимуть загрозу для загальної системи ринку.
Важливим чинником потенційної стабільності є значні міжнародні валютні резерви, що сягають майже 57 мільярдів доларів.
У разі несподіваних "загострень" регулятор зможе оперативно їх згладжувати, коригуючи обсяги валютних інтервенцій. За прогнозом банкіра, у лютому їхній загальний обсяг не повинен перевищити 2,6 – 2,8 мільярда доларів.
- Поступове зниження попиту на валюту
У лютому може спрацювати сезонний чинник – наближення податкового періоду. Через це очікується повільне "природне" вирівнювання попиту й пропозиції, що дасть Нацбанку змогу послабити регуляторні важелі, а курс переважно формуватимуть ринкові механізми.
За оцінками, розрив між попитом і пропозицією становитиме 3 – 5%, а в окремі дні пропозиція може навіть незначно домінувати.
Для України важливо, аби розрив між імпортом і експортом дедалі скорочувався саме завдяки збільшенню експорту, адже це забезпечує валютні надходження та поповнення міжнародних резервів.
- Ритмічність отримання траншів макрофінансової допомоги
Міжнародна фіндопомога дає змогу збалансувати державний бюджет і не допускати розриву між доходами й видатками, тож її роль залишається перманентною.
За бюджетними розрахунками цьогоріч Україна потребуватиме щонайменше 46,5 мільярда доларів.
Що буде з курсом євро в лютому?
Експерт припустив, що впродовж лютого під пильним фокусом опиниться курс євро. На тлі нового торговельного загострення між США та ЄС можливі зміни в його співвідношенні з доларом на світових ринках.
Ситуація може бути досить динамічною, і передбачити наслідки такого загострення важко,
– наголосив він.
Залежно від розвитку подій – зокрема схвалення трансатлантичної торговельної угоди або, навпаки, запровадження додаткових американських мит на європейські товари – співвідношення валют може коливатися в діапазоні 1,15 – 1,2, що позначиться на вартості євро в Україні.
Водночас підстав для різких змін вартості долара чи євро немає, адже це світові валюти, яким глобальне знецінення не загрожує.
Що кажуть інші експерти?
-
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин раніше зазначав, що січень для України є одним із девальваційних місяців, тоді як з другої декади лютого починається тренд на укріплення гривні. "Це історичні тенденції, які в нас є", – наголосив він.
-
У прогнозах щодо 2026 року фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор спирається на дані аналітиків Investment Capital Ukraine. Очікується помірна девальвація гривні – сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів і рекомендації МВФ підштовхуватимуть Нацбанк поступово послаблювати курс. Наприкінці року долар може коштувати 44,3 гривні, а євро – близько 55 гривень.