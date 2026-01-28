Каким будет курс валют в феврале 2026 года?
Детали рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Однако эксперт подчеркнул, что пока ни один прогноз не может учесть все возможные риски и влияние войны на энергосистему.
По словам банкира, в феврале на валютный рынок будет влиять ряд факторов. Он подробно описал каждый из них.
По всем признакам, в феврале экономическая ситуация в Украине будет оставаться относительно стабильной. Ожидается, что годовая инфляция будет держаться в пределах 8 – 9%, а по сравнению с январем – не превысит 0,5%. Такая стабильность может поддержать и валютный рынок, его "не будет штормить" от курсовых перепадов.
Впрочем, ситуация может быть изменчивой и отчасти будет зависеть от новых вражеских атак на критическую инфраструктуру. Энергетическое давление пока сложно просчитать, поэтому оно – один из потенциальных "триггеров".
- Стратегия НБУ на валютном рынке
По-прежнему, в Украине будет работать "гибрид" рыночных и регуляторных механизмов. При необходимости Нацбанк может оперативно вмешиваться для достижения баланса между спросом и предложением.
Тарас Лесовой
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА
То есть можно рассчитывать на то, что все курсовые изменения будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" и не будут представлять угрозу для общей системы рынка.
Важным фактором потенциальной стабильности являются значительные международные валютные резервы, достигающие почти 57 миллиардов долларов.
В случае неожиданных "обострений" регулятор сможет оперативно их сглаживать, корректируя объемы валютных интервенций. По прогнозу банкира, в феврале их общий объем не должен превысить 2,6 – 2,8 миллиарда долларов.
- Постепенное снижение спроса на валюту
В феврале может сработать сезонный фактор – приближения налогового периода. Поэтому ожидается медленное "естественное" выравнивание спроса и предложения, что позволит Нацбанку ослабить регуляторные рычаги, а курс преимущественно будут формировать рыночные механизмы.
По оценкам, разрыв между спросом и предложением составит 3 – 5%, а в отдельные дни предложение может даже незначительно доминировать.
Для Украины важно, чтобы разрыв между импортом и экспортом сокращался именно за счет увеличения экспорта, ведь это обеспечивает валютные поступления и пополнение международных резервов.
- Ритмичность получения траншей макрофинансовой помощи
Международная финпомощь позволяет сбалансировать государственный бюджет и не допускать разрыва между доходами и расходами, поэтому ее роль остается перманентной.
По бюджетным расчетам в этом году Украина потребует не менее 46,5 миллиарда долларов.
Что будет с курсом евро в феврале?
Эксперт предположил, что в течение февраля под пристальным фокусом окажется курс евро. На фоне нового торгового обострения между США и ЕС возможны изменения в его соотношении с долларом на мировых рынках.
Ситуация может быть достаточно динамичной, и предсказать последствия такого обострения трудно,
– подчеркнул он.
В зависимости от развития событий – в частности одобрения трансатлантического торгового соглашения или, наоборот, введения дополнительных американских пошлин на европейские товары – соотношение валют может колебаться в диапазоне 1,15 – 1,2, что скажется на стоимости евро в Украине.
В то же время оснований для резких изменений стоимости доллара или евро нет, ведь это мировые валюты, которым глобальное обесценивание не грозит.
Что говорят другие эксперты?
-
В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин ранее отмечал, что январь для Украины является одним из девальвационных месяцев, тогда как со второй декады февраля начинается тренд на укрепление гривны. "Это исторические тенденции, которые у нас есть", – подчеркнул он.
-
В прогнозах относительно 2026 года финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор опирается на данные аналитиков Investment Capital Ukraine. Ожидается умеренная девальвация гривны – замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ будут подталкивать Нацбанк постепенно ослаблять курс. В конце года доллар может стоить 44,3 гривны, а евро – около 55 гривен.