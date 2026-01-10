Початок 2026 року відзначився для України новими історичними максимумами курсу долара та євро. Національний банк тримає ситуацію під контролем і поступово девальвує гривню у відповідь на коливання пари євро-долар та зростання попиту на валюту всередині країни. Це зменшує ймовірність різких стрибків курсу, проте має психологічний ефект для населення.

Рекордна для останніх років зацікавленість українців у купівлі готівкової валюти 2025 року може продовжитися у 2026-му. Проте експерти радять не купувати й не продавати валюту без нагальної потреби, щоб не ризикувати грошима.

24 Канал зібрав фахові прогнози щодо перспектив зростання курсу долара та євро відносно гривні та дізнався, чи є сенс віддавати перевагу якійсь із валют для заощаджень.

Чи продовжить зростання курс долара та євро

Січень розпочався з послаблення гривні, проте такі коливання є традиційними для українського валютного ринку на старті року. Надалі можна очікувати стабілізації курсу, розповіли в коментарях 24 Каналу експерти з питань фінансів Надія Байор та Андрій Шевчишин.

Підвищення офіційного курсу долара та євро до історичних максимумів у січні 2026 року не дає приводів для занепокоєння, адже Національний банк має достатньо золотовалютних резервів, аби утримати валюту від неконтрольованого злету, вважає фінансова експертка Надія Байор.

Надія Байор Фінансова експертка Smart Family Office Січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні для гривні: вона традиційно спочатку знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, а пізніше НБУ купує надлишок гривні, і курс стабілізується. Український Нацбанк має рекордні резерви й продовжить інтервенції, аби уникнути стрибків курсу.

За даними НБУ, міжнародні резерви України за 2025 рік зросли на понад 30% і становлять 57,3 мільярда доларів США. Цей показник є найвищим за всю історію незалежної України.

Завдяки таким резервам Нацбанк може тримати курс в режимі керованої гнучкості, згладжуючи надмірні коливання й регулюючи попит та пропозицію на валютному ринку.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Попит тримається, у населення залишається якась гривня і зараз, коли курс пішов угору, воно приєдналося до цієї гонитви. Проте на сьогодні населення не так сильно впливає на курс, як Нацбанк через валютні інтервенції. Тому можливість стримувати курс є.

Зауважимо! Офіційний курс долара на 12 січня встановив новий рекорд – 43,07 гривні (+8 копійок проти 9 січня), а євро дещо знизився – до 50,14 гривні (-3 копійки).

За словами Андрія Шевчишина, зараз в Україні спостерігається контрольована девальвація гривні, яка підкріплена додатковим попитом з боку населення та бізнесу.

Невизначеність із зовнішньою допомогою наприкінці 2025 року стримувала ліквідність, проте після підтвердження фінансування в розмірі 90 мільярдів євро від ЄС вона почала повертатися на ринок. З погляду експерта це стало одним із факторів, що почали підважувати курс.

Думаю, що ми якийсь час ще можемо проторгуватися на цих рівнях. Але багато буде залежати від тенденції світового ринку, курсу євро. Якщо він далі буде сповзати, то, можливо, на якомусь етапі Нацбанк таки зафіксує вартість євро, бо це проінфляційний для України чинник і буде підтягувати вище долар, – зазначає експерт.

На думку Надії Байор, знецінення гривні щодо інших валют буде помірним упродовж 2026 року. У цьому припущенні вона спирається на прогноз Investment Capital Ukraine.

Очікується помірна девальвація гривні, та все ж нижча, ніж про це гучно заявляють в медіа. За даними аналітиків ICU, сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів та рекомендації МВФ спонукатимуть НБУ послабити курс гривні до долара протягом року. Їхній прогноз на кінець 2026-го – 44,3 гривні за долар та близько 55 гривень за євро, – говорить експертка.

Чи здатна гривня зміцнитися, а курс – повернутися до рівня кінця 2025 року

Ситуація на валютному ринку України регулюється Національним банком, проте в ширшому контексті на розгортання подій впливають такі чинники:

динаміка в парі євро-долар, яка багато в чому залежить від геополітики;

надходження зовнішнього фінансування;

ситуація на фронті та в енергосистемі;

імовірність припинення бойових дій і підписання мирної угоди.

Січень для України – це один з девальваційних місяців. З другої декади лютого починається тренд з укріплення гривні. Це історичні тенденції, які в нас є, тому зараз будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Загадувати на довгий горизонт неможливо. Продовження війни, дуже складна ситуація з енергетичною системою, проходження холодів. Дніпропетровщина, Запоріжжя перебували в блекауті, а це досить сильний промисловий кластер, тож можливі проблеми для експорту, – припускає Андрій Шевчишин.

Імовірність нестачі експортних надходжень також тиснутиме на курс, додає фінансовий аналітик.

Однак сценарії, за яких курс долара та євро може повернутися до позначок менш як 43 і 50 гривень, також не варто відкидати. Зокрема, двері до стабілізації на одному рівні принаймні для однієї з валют існує з огляду на динаміку пари євро-долар.

Зверніть увагу! За торішніми прогнозами світових банків, середній курс євро-долар у 2026 році мав досягти рівня 1,19 долара за 1 євро. Проте початок року показав, що очікування не справдилися та станом на 9 січня курс становить 1,164.

Ситуація залежатиме від перспектив зміцнення чи ослаблення долара щодо євро, говорить Андрій Шевчишин:

якщо курс буде 1,1 , можливий сценарій, що євро стабілізується на позначці 49,50 – 50 гривень, а долар, навпаки, буде зростати до 45 гривень або навіть вище;

, можливий сценарій, що євро стабілізується на позначці 49,50 – 50 гривень, а долар, навпаки, буде зростати до 45 гривень або навіть вище; якщо євро таки почне зростати й досягне позначки 1,25, Нацбанк змушений буде підіймати євро й тримати низьким долар, імовірно, навіть нижче за позначку 42 гривні.

Прогнозування курсу євро-долара ускладнене через значний вплив на нього геополітики. Невизначеності тут додає зовнішня політика США за каденції Дональда Трампа.

Ще один сценарій зі зміцненням гривні відкривається разом із перспективою укладення мирної угоди з Росією та надходженням інвестицій до України.

Назвемо це "план Маршалла для України", який зараз повністю віртуальний, але сподіваймося, що можливий. У такому разі Україна починає отримувати значні інвестиції. Так було у 2006 році, коли заходили західні інвестиції, кредитування зростало, а курс був стабільний, бо була можливість його підтримувати цими значними інвестиціями, – каже експерт.

Резюмуючи, Андрій Шевчишин зазначає, що ситуація на валютному ринку України залежатиме від багатьох факторів, зокрема – від світових тенденцій та рішень, впливати на які можливість відсутня. Це ускладнює прогнозування й дає змогу здійснювати його винятково в форматі сценаріїв.

Зауважте! У прогнозах Міжнародного валютного фонду, з яким Україна домовляється про нову програму підтримки на понад 8 мільярдів доларів, на 2026 рік закладений курс 45,4 гривні за долар. На подібний показник орієнтується й український уряд – 45,7 гривні – у розрахунках бюджетних надходжень. Проте закладати можуть і вищий курс, щоб у підсумку мати менший дефіцит.

Долар чи євро для заощаджень: на що орієнтуватися в разі купівлі

За даними фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у 2025 році купівля готівкової валюти українцями сягнула рекордних 23,94 мільярда доларів, а продаж зріс до чотирирічного максимуму – 17,11 мільярда доларів.

Найбільш популярним серед валют залишався долар, на який припало близько 71% готівкових операцій, та євро – 25% операцій. У підсумку чиста купівля готівкової валюти за рік становила 6,83 мільярда доларів.

У плануванні валютних заощаджень на 2026 рік експерти рекомендують керуватися принципом диверсифікації, тобто розподіляти фінансові резерви на кошики.

Найкращим рішенням є диверсифікація: тобто зберігати кошти у різних валютних кошиках: і в доларах, і в євро, і у валюті, в якій ми розраховуємось, – гривні. Співвідношення валют можна розподілити наступним чином: близько 35% у доларах, приблизно 40 – 45% в євро. Між цими валютами можна віддати перевагу євро, адже ми перебуваємо в єврозоні, і значна частка торгівлі та резервів – у євро, – говорить експертка Надія Байор.

На її думку, підстав для панічних настроїв немає, адже після січневого підйому динаміка курсу прогнозовано буде поступовою.

"Для українців логіка така: орієнтуйтесь на власні фінансові цілі та плани, зберігайте частину заощаджень у гривневих інструментах, для довгострокової мети використовуйте валютні інструменти та формуйте збалансований інвестиційний портфель (а не просто зберігайте долар чи євро) з метою захисту капіталу від інфляції та примноження", – додає фінансова експертка.

За словами Андрія Шевчишина, з огляду на те, що у 2025 році прогнози щодо курсу долара та євро не виправдали очікувань, а ситуація може кардинально змінюватися під впливом подій у світі та Україні, варто дотримуватися не оминати увагою й гривневі інструменти інвестицій.

Найімовірніше, незмінним буде те, що Нацбанк триматиме привабливість гривневих інструментів. Принаймні він продовжує декларувати саме цю тенденцію. А отже, інвестиції у гривневі ОВДП, купівля валюти, тобто євро й долара, у диверсифікованому портфелі буде найкращим варіантом, – підсумовує фінансовий аналітик.

Експерт Андрій Шевчишин зауважує, що більша ніж у євро динаміка долара відносно гривні може вказувати на вигідність цієї валюти, проте ситуація здатна змінитися.

"Зараз виглядає так, що долар більш вигідний. Ми бачимо більш стрімку динаміку. Грубо кажучи, долар додав 70 копійок, а євро – 30 копійок. Зараз така ситуація. Чи буде вона постійно така стабільна? Авжеж ні, бо це ринок і є свої коливання й цикли. Чи варто закуповувати долари? До лютого ще можна прокататися на цьому тренді, а потім може бути, відповідно, зворотний тренд. А якщо буде мирна угода й сюди почне заходити якийсь капітал, усе змінюватиметься", – резюмує експерт.

Фінансова експертка Надія Байор говорить, що вдаватися до спекулятивних закупів чи продажів валюти не варто без особливої потреби, а при фінансовому плануванні краще орієнтуватися на власні цілі. Якщо вони є гривневими, для їх досягнення можна обрати гривневі інструменти, як-от ОВДП з огляду на строк погашення.

Цікаво! За даними Міністерства фінансів, у 2025 році середньозважена дохідність гривневих облігацій внутрішньої державної позики зросла до 16,24%, водночас у 2024 році вона становила 15,98%.