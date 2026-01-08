Яка ціна 8 тисяч доларів у банках?

За останні три дні офіційний курс долара побив свій історичний максимум і станом на 8 січня сягнув 42,71 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк України.

У підсумку 8 тисяч доларів наразі коштують більше, ніж наприкінці 2025–го. За офіційним курсом, ця сума наразі коштує 341 724 гривні.

Водночас у четвер українські банки встановили різну ціну на долар. В середньому по країні американська валюта торгувалася:

купівля у банках склала 42,65 гривні за долар;

продаж банки проводили по 43,25 гривні за долар.

Таким чином, за середнім банківським курсом ціна 8 тисяч доларів у цей день становила:

купівля – 341 200 гривень;

продаж – 346 тисяч гривень.

Зауважте! Вже завтра 8 тисяч доларів будуть коштувати дорожче. Офіційний курс на 9 січня встановили на рівні 42,99 гривні за долар. Отож ціна цієї суми зросте до 343 920 гривень.

Яка ціна 8 тисяч на чорному ринку?

Удень 8 січня на чорному ринку в Україні долар торгувався так:

купівля американської валюти становила 43,20 гривні за долар в середньому;

продаж вартував в середньому близько 43,40 гривні за долар.

Відповідно 8 тисяч доларів на чорному ринку коштували дорожче на чорному ринку, ніж у банках:

купівля такої суми сягнула 345 600 гривень;

продаж був ще більшим – 347 200 гривень.

Яка ціна 8 тисяч в обмінниках?

Свої розцінки на долар виставили українські обмінники. 8 січня, за даними finance.ua, у середньому обмінні пункти просили:

за купівлю – 42,55 гривні за долар;

за продаж – 43,42 гривні за долар.

Тобто цього дня 8 тисяч доларів в обмінниках торгувалися:

при купівлі – 340 400 гривень;

при продажі – 347 360 гривень.

Варто знати! Європейська валюта наразі дорожча за американську. Офіційний курс євро 8 січня був встановлений 49,92 гривні. Тож 8 тисяч євро коштують 399 360 гривень.

Який курс прогнозують надалі?