Какая цена 8 тысяч долларов в банках?

За последние три дня официальный курс доллара побил свой исторический максимум и по состоянию на 8 января достиг 42,71 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк Украины.

Смотрите также Евро против доллара: какая валюта стабильнее и занимала высокие позиции на рынке в 2025 году

В итоге 8 тысяч долларов сейчас стоят больше, чем в конце 2025–го. По официальному курсу, эта сумма сейчас стоит 341 724 гривны.

В то же время в четверг украинские банки установили разную цену на доллар. В среднем по стране американская валюта торговалась:

покупка в банках составила 42,65 гривны за доллар;

продажу банки проводили по 43,25 гривны за доллар.

Таким образом, по среднему банковскому курсу цена 8 тысяч долларов в этот день составляла:

покупка – 341 200 гривен;

продажа – 346 тысяч гривен.

Заметьте! Уже завтра 8 тысяч долларов будут стоить дороже. Официальный курс на 9 января установили на уровне 42,99 гривны за доллар. Поэтому цена этой суммы возрастет до 343 920 гривен.

Какая цена 8 тысяч на черном рынке?

Днем 8 января на черном рынке в Украине доллар торговался так:

покупка американской валюты составляла 43,20 гривны за доллар в среднем;

продажа стоила в среднем около 43,40 гривны за доллар.

Соответственно 8 тысяч долларов на черном рынке стоили дороже на черном рынке, чем в банках:

покупка такой суммы достигла 345 600 гривен;

продажа была еще больше – 347 200 гривен.

Какая цена 8 тысяч в обменниках?

Свои расценки на доллар выставили украинские обменники. 8 января, по данным finance.ua, в среднем обменные пункты просили:

за покупку – 42,55 гривны за доллар;

за продажу – 43,42 гривны за доллар.

То есть в этот день 8 тысяч долларов в обменниках торговались:

при покупке – 340 400 гривен;

при продаже – 347 360 гривен.

Стоит знать! Европейская валюта сейчас дороже американской. Официальный курс евро 8 января был установлен 49,92 гривны. Поэтому 8 тысяч евро стоят 399 360 гривен.

Какой курс прогнозируют в дальнейшем?