Какая цена 8 тысяч долларов в банках?
За последние три дня официальный курс доллара побил свой исторический максимум и по состоянию на 8 января достиг 42,71 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк Украины.
В итоге 8 тысяч долларов сейчас стоят больше, чем в конце 2025–го. По официальному курсу, эта сумма сейчас стоит 341 724 гривны.
В то же время в четверг украинские банки установили разную цену на доллар. В среднем по стране американская валюта торговалась:
- покупка в банках составила 42,65 гривны за доллар;
- продажу банки проводили по 43,25 гривны за доллар.
Таким образом, по среднему банковскому курсу цена 8 тысяч долларов в этот день составляла:
- покупка – 341 200 гривен;
- продажа – 346 тысяч гривен.
Заметьте! Уже завтра 8 тысяч долларов будут стоить дороже. Официальный курс на 9 января установили на уровне 42,99 гривны за доллар. Поэтому цена этой суммы возрастет до 343 920 гривен.
Какая цена 8 тысяч на черном рынке?
Днем 8 января на черном рынке в Украине доллар торговался так:
- покупка американской валюты составляла 43,20 гривны за доллар в среднем;
- продажа стоила в среднем около 43,40 гривны за доллар.
Соответственно 8 тысяч долларов на черном рынке стоили дороже на черном рынке, чем в банках:
- покупка такой суммы достигла 345 600 гривен;
- продажа была еще больше – 347 200 гривен.
Какая цена 8 тысяч в обменниках?
Свои расценки на доллар выставили украинские обменники. 8 января, по данным finance.ua, в среднем обменные пункты просили:
- за покупку – 42,55 гривны за доллар;
- за продажу – 43,42 гривны за доллар.
То есть в этот день 8 тысяч долларов в обменниках торговались:
- при покупке – 340 400 гривен;
- при продаже – 347 360 гривен.
Стоит знать! Европейская валюта сейчас дороже американской. Официальный курс евро 8 января был установлен 49,92 гривны. Поэтому 8 тысяч евро стоят 399 360 гривен.
Какой курс прогнозируют в дальнейшем?
Сейчас Национальный банк и в дальнейшем работает в режиме "управляемой гибкости", удерживая ситуацию на валютном рынке предсказуемой и сдерживая резкие колебания курса в установленных пределах. При таких условиях роль регулятора остается ключевой для сохранения стабильности.
В то же время банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 каналу спрогнозировал, что отметка в 43 гривны за доллар является вопросом ближайшего времени, хотя резкого скачка курса не ожидается.
Эксперт также отмечает, что январь традиционно открывает период постепенного балансирования спроса и предложения на валютном рынке, пик которого обычно приходится на конец месяца и первую половину февраля.