Каких колебаний ждать от курса доллара?
Как рассказывал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в январе ожидается постепенное выравнивание спроса и предложения на валютном рынке. Определяющей в сглаживании курсовых колебаний будет политика Национального банка.
Смотрите также Золото, облигации или искусственный интеллект: куда будет выгоднее всего инвестировать в 2026 году
Коридоры валютных колебаний на период с 5 по 11 января прогнозируемо составят:
- на межбанке – 42,2 – 42,7 гривны за доллар;
- на наличном рынке – 42,3 – 42,8 гривны за доллар.
Пиковые тенденции на рынке постепенно спадают. Ожидается, что в ближайшие недели общая картина будет достаточно спокойной, а курсовые показатели будут оставаться более-менее устойчивыми, не пересекая границ допустимых коридоров колебаний.
В коммерческих банках разница курсов покупки составит 0,2 – 0,3 гривны за доллар, а продажи – 0,1 – 0,2 гривны за доллар. Тогда как в обменных пунктах продажа и покупка будут иметь разницу в 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
Заметим! По мнению экономиста Олега Гетмана, Нацбанк и в дальнейшем будет поддерживать стабильность курса доллара и медленно девальвировать гривню. Поэтому если 2026 год стартует с курсом более 42 гривны за доллар, то в конце года будет составлять 43+ гривны.
Продавать или покупать доллары?
Как рассказывал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, доходность от покупки наличной валюты по итогам 2025 года была ниже той, что демонстрировали облигации внутреннего государственного займа и гривневые депозиты.
Государственные облигации имеют самую высокую доходность, что почти в три раза опережает доходность покупки валюты. Например, с начала года по конец октября облигации принесли бы населению 13 процентов, а валютная корзина пополам доллар и евро принесла бы 5 процентов всего. Если говорить о гривневом депозите, то после выплаты процентов остается где-то 10%, поэтому он опережает покупку валюты.
По прогнозу эксперта, в 2026 году в случае продолжения войны в Украине прибыль от гривневых ОВГЗ может превышать уровень инфляции.
Заметьте! Государство не облагает налогом полученный с облигаций доход.
Какой курс доллара 5 января?
По состоянию на утро 5 января курс доллара потерпел падение. В банках он почти не изменился в цене, однако в обменниках сложилась противоположная ситуация:
в банках в среднем покупка доллара – по 42 гривны, а продажа – по 42,55 гривны (без изменений со 2 января);
в обменниках покупка доллара в среднем по 41,60 гривны (-30 копеек), а продажа по 42,62 гривны (+11 копеек);
на черном рынке покупка доллара в среднем по 42,50 гривны (+26 копеек), а продажа – по 42,50 гривны (+11 копеек).