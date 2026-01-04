Какой будет ситуация с 5 по 11 января?

В то же время определяющую роль в сглаживании курсовых колебаний будет играть политика Нацбанка. Детали рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

С одной стороны, на валютный рынок могут влиять внешние факторы, в частности ситуация в энергетике и связанные с ней трудности для экономики. Поэтому уровень потребительских цен может несколько меняться: обычно в периоды напряжения дорожают продовольственные товары и услуги.

Отдельным фактором также остается традиционный рост бюджетных расходов в конце года. И, наконец, ключевым обстоятельством является перспектива завершения войны или по крайней мере прекращения активных боевых действий.

С другой стороны, потенциальные негативные влияния будут нивелироваться действиями Нацбанка, который в жестких условиях войны сохраняет возможность оперативного вмешательства на рынок, исключая резкие дисбалансы между спросом и предложением.

Режим "управляемой гибкости" фактически служит защитным механизмом валютного рынка от нежелательных кризисных проявлений. Именно благодаря этому, по словам эксперта, даже при наличии внешнего давления регулятор, вероятно, сохранит стройность и прозрачность рынка, а текущие курсовые колебания будут максимально сглаженными и медленными.

В частности, такой режим предусматривает минимальные различия между курсами на межбанковском и наличном рынках, а также незначительную разницу между курсами покупки и продажи и медленную ежедневную динамику изменений.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Таким образом, пиковые тенденции на рынке постепенно спадают. Ожидается, что в ближайшие недели общая картина будет достаточно спокойной, а курсовые показатели будут оставаться более или менее постоянными, не пересекая границ допустимых коридоров колебаний.

Важной также будет оставаться ситуация вокруг курса евро. Как и ранее, в Украине он будет формироваться с учетом мировых торгов в паре доллар-евро, а также через соответствующую конвертацию по паре гривна-доллар. По имеющимся признакам, на следующей неделе соотношение доллара к евро составит 1,16 – 1,185, поэтому неожиданных изменений не ожидается.

Евро и доллар остаются мировыми валютами – достаточно прочными от любых глобальных потрясений. Поэтому не стоит ожидать, что какая-то из этих валют могут существенно потерять свою стоимость,

– добавил банкир.

Напомним, ранее Лесовой предупреждал, что отметка 43 гривны за доллар – это вопрос ближайшей перспективы, но без сногсшибательного скачка.

Характеристики рынка с 5 по 11 января: