По сколько будет доллар и евро в январе?

Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что январь обычно месяц, который начинается с постепенного выравнивания спроса и предложения. А пик этого процесса – первая половина февраля.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Основные факторы, которые будут формировать поведение валютного рынка в январе, вполне прогнозируемые – они напрямую связаны с динамикой спроса. Прежде всего ожидается некоторое увеличение спроса. Но мы уверены в Нацбанке, который и в дальнейшем будет регулировать ситуацию через валютные интервенции.

Из-за неопределенности интенсивности боевых действий в 2026 году ожидается, что в январе официальный курс будет находиться в диапазоне от 42,2 гривны до 42,8 гривны за доллар.

По моему мнению, все уже понимают: отметка 43 гривны за доллар – это вопрос ближайшей перспективы, но без сногсшибательного скачка,

– добавил Лесовой.

Напоминаем! В первую неделю января коридоры валютных колебаний на наличном рынке будет на уровне 41,8 – 42,6 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро, а на межбанке – 41,8 – 42,4 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро.

Резко ли подорожает топливо на АЗС с нового года?

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказал в комментарии для 24 Канала, что с января 2026 года вообще не ожидается никакого роста цен на основные виды топлива на украинских АЗС.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Сейчас сети АЗС имеют довольно неплохой запас прочности по наценке. А это, соответственно, смягчит повышение акциза.

Куюн добавляет, что ожидалось снижение цен на топливо, но в результате повышения акциза они, скорее всего, не изменятся.

По моим наблюдениям, для дизельного топлива сохраняется потенциал для дальнейшего падения цены. Сейчас наблюдаем за тем, как оптовые рынки развернутся после Нового года,

– отметил господин Сергей.

Всего в конце декабря, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость топлива в Украине составляет:

Бензин А-95 премиум – 62,87 гривны за литр,

Бензин А-95 – 58,20 гривны за литр,

Бензин А-92 – 56,60 гривны за литр,

Дизельное топливо – 58,12 гривны за литр,

Газ автомобильный – 37,49 гривны за литр.

Напоминаем, что с 1 января 2026 года ставки акцизного налога на топливо будут повышены: на бензин вырастет с 271,7 до 300,8 евро за 1 000 литров, на дизель – с 215,7 до 253,8 евро за 1 000 литров, автогаз – со 173 до 198 евро за 1 000 литров.

Эксперт Геннадий Рябцев еще раньше спрогнозировал для 24 Канала, что величина роста горючего достигнет в среднем 10%. Хотя уверял, что предпосылок для такого роста нет.

Зато экономист Юрий Щедрин объясняет, что повышение акцизов отразится на ценах на АЗС следующим образом: в среднем стоимость на бензин и дизтопливо вырастет ориентировочно на 2 – 3 гривны на литр дополнительно, а стоимость автомобильного газа – от 1 до 2 гривен на литр.

Как могут измениться цены на продукты?

Цены на овощи

В комментарии для 24 Канала ученый Института аграрной экономики Инна Сало рассказала, что на формирование цен на овощные влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также топливо.

В конце декабря 2025 года некоторые позиции из борщевого набора несколько выросли, по данным Минфина: свекла подорожала до почти 11 гривен за килограмм в среднем, а морковь до – 11,03 гривны за килограмм в среднем.

Зато картофель – до 16,45 гривны за килограмм, а лук репчатый – до 7,76 гривны за килограмм. Только стоимость капусты белокочанной снизилась – до 9,52 гривны за килограмм.

Инна Сало Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики В зимне-весенний период ожидается сезонное ежемесячное постепенное подорожание овощей – до 10% против нынешних цен, в частности, из-за дополнительных расходов на их хранение. Учитывая высокое общее предложение лука репчатого, моркови и картофеля в этом году, ожидается менее заметный рост цен в 2026 году.

Стоимость мяса

Ученый Института аграрной экономики Наталья Копытец для 24 Канала отметила, что, по прогнозам, цены на основные виды мяса (говядина, свинина, курятина) в январе 2026 года не изменятся и останутся на уровне цен, которые сложились в последней декаде декабря 2025 года.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Поэтому по состоянию на 24 декабря 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году розничные цены на основные виды выросли от 16,8% до 71%.

Среди основных видов мяса за год больше всего подорожала говядина ребра. Розничные цены на этот продукт выросли от 172,29 гривны за килограмм до 294,55 гривны за килограмм (+71%).

Копытец называет основными причинами, которые обусловили подорожание говядины, следующие факторы: сокращение поголовья крупного рогатого скота и экономические трудности (рост расходов на корма, энергоносители и логистику, вызванные военной агрессией России против Украины).

Кроме этого, подорожание мяса происходит в результате сокращения предложения и роста спроса.

Хлеб и хлебобулочные изделия

Для 24 Канала ученый Светлана Черемисина рассказала, что прошлогодняя тенденция постепенного ежемесячного подорожания продуктовой корзины, к которой относятся крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, будет сохраняться и в 2026 году.

Светлана Черемисина Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается, что в январе 2026 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавит в цене минимум 2 – 3% и будет стоить 61 – 62 гривны за килограмм.

А вот хлеб пшеничный из муки первого сорта вырастет в цене до 49 – 50 гривны за килограмм (+2 – 3%), хлеб ржаной – до 53 – 54 гривен за килограмм (+3 – 4%), батон – до 31,32 гривны за 500 граммов (+1,5 – 2%).

Влиять на дальнейший рост будет такой ряд факторов: сложнейшая ситуация с энергоснабжением, сохранение положительной динамики цен на зерно, девальвация гривны, подорожание топлива и сырьевых составляющих хлебопроизводства, а также рост уровня оплаты труда.

Обратите внимание! Учитывая это, в течение 2026 года ожидается дальнейший постепенный рост цен и на продукцию крупяной отрасли. В течение января 2026 года может произойти такое подорожание круп: крупы манные могут стоить 30 – 31 гривна за килограмм, а гречка – до 44 – 45 гривен за килограмм.

Чего ждать от рынка недвижимости?

Как рассказала риелтор Ирина Луханина для 24 Канала, ожидается, что ликвидные объекты недвижимости (то есть те, которые можно быстро продать или сдать в аренду) могут сохранить или даже нарастить цену.

Зато объекты, что окажутся слабыми, будут вынуждены продаваться со скидкой из-за того, что покупатель станет более требовательным. Этот экспертный прогноз охватывает весь 2026 год, в который рынок войдет с января.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка Рынок вознаграждает системность. Жилье перестает быть просто недвижимостью. В 2025 году оно стало системой выживания – и именно так его будут выбирать в 2026-м.

По состоянию на 26 декабря, средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке колеблется в соответствии с региональными пропорциями, согласно анализу ЛУН:

В Киеве средняя стоимость составила 68 тысяч долларов.

Во Львове – 69 тысяч долларов.

В Одессе такая квартира будет стоить 46 тысяч долларов.

В Днепре – 32 тысячи долларов.

В Ужгороде цена составляет 62 тысячи долларов.

Обратите внимание! Средняя стоимость составляет от наименьшей цены в 15,5 тысячи долларов до наибольшей 67,6 тысячи долларов. В целом самая большая стоимость квартиры 1-комнатной в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.

А Евгений Фаворов, председатель Украинской ассоциации девелоперов, замечает для 24 Канала, что в новом году рынок недвижимости может столкнуться с дефицитом новых квартир из-за недостатка новых проектов.

В целом спрос на жилье заметно растет как только появляются положительные новости с фронта. А это свидетельствует о том, что рынок имеет высокую чувствительность к безопасностным сигналам.

Евгений Фаворов Председатель Украинской ассоциации девелоперов Если активные боевые действия пойдут на спад, спрос может быстро вырасти, а предложений под него уже может не хватить. Тогда цены могут пойти вверх еще быстрее.

Евгений Фаворов говорит, что несмотря на наращивание активности в западных регионах, общая картина рынка будет зависеть от скорости восстановления Киева и области, а также других крупных городов Украины.