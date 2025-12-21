Мясо, фрукты и хлеб: как изменились цены?

В комментарии аналитик УКАБ Максим Гопка для 24 Канала рассказал, что согласно статистике индекса потребительских цен Минфин, за 9 месяцев 2025 года больше всего подорожали фрукты, а также мясо и мясопродукты.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Зато стоимость овощей наоборот упала. Как и стоимость яиц из-за стабильного предложения в теплый период времени с мая по сентябрь.

Причинами изменения стоимости продуктов могут быть несколько факторов:

Относительно увеличения стоимости фруктов, то это может быть обусловлено снижением урожая из-за неблагоприятных погодных условий (заморозки) весной.

Рост стоимости мяса и мясопродуктов было как результат повышения затрат на корм для животных, увеличение расходов на (альтернативные) энергоресурсы.

А вот снижению стоимости овощей способствовало увеличение предложения, что позволило удовлетворить спрос и снизить цены. Также отсутствие серьезных погодных колебаний летом.

Стоимость яиц снизилась благодаря стабильному предложению в теплый период года (май-сентябрь), когда рост производства является наибольшим из-за улучшения условий для птиц.

По сколько овощи и фрукты сейчас

В комментарии для 24 Канала научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отметила, что на формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Инна Сало Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики По данным Минфина Украины, по состоянию на 2 декабря 2025 года по сравнению с январем этого года цены на овощи борщевого набора существенно снизились из-за достаточных объемов полученного урожая и расширения их товарного предложения.

Свекла подешевела до 9,73 гривны за килограмм, а морковь – до 10,90 гривны за килограмм. Зато капуста белокочанная – до 10,27 гривны за килограмм, лук репчатый – до 7,36 гривны за килограмм, а картофель – до 14,90 гривны за килограмм.

Зато в декабре против января текущего года цены на плодовые в противовес овощным выросли. Например, яблоки подорожали до 34,75 гривны за килограмм. На такое повышение повлияли недостаточный объем полученного урожая семечковых и в целом общего предложения, условия хранения и логистики,

– объясняет Сало.

Цены на плодовые импорты также выросли: бананы до 62,05 гривны за килограмм, апельсины – до 71,65 гривны за килограмм, а лимоны – до 101,72 гривны за килограмм.

Заметьте! По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в зимне-весенний период ожидается сезонное ежемесячное постепенное подорожание овощей – до 10%, а плодов – до 15% против нынешних цен. Зато на лук репчатый, свеклу и картофель в 2026 году ожидается менее заметный рост цен.

Как изменилась цена на крупы и хлебобулочные изделия

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина для 24 Канала отметила, что прошлогодняя тенденция устойчивого подорожания дешевого сегмента продуктовой корзины граждан, к которому относятся крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, сохраняется в течение всего 2025 года.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики С начала этого года, по данным Госкомстата Украины, хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 59,9 гривны за килограмм, а хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 47,68 гривны за килограмм. Батон прибавил в цене на 9,3 % и стоит сейчас 30 – 35 гривен за 500 граммов.

Все виды круп также ощутимо выросли в цене: гречка подорожала до 40,37 гривны за килограмм, а крупы ячневые – до 23,83 гривны за килограмм. Не подорожал только рис, цена на который с начала года снизилась на 5% и составляет сейчас 53,28 гривны за килограмм.

Поэтому при условии сохранения тренда на подорожание, до конца 2025 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта еще прибавит в цене минимум 8,5% и будет стоить 63,5 гривны за хлеб,

Хлеб пшеничный из муки первого сорта вырастет в цене – до 49,6 гривны за килограмм (+7%), а хлеб ржаной – до 50,6 гривны за килограмм (+5,5%).

Подорожало ли мясо

Ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец для 24 Канала, в продуктовых супермаркетах, по состоянию на 1 декабря 2025 года по сравнению с ситуацией на 1 декабря 2024 года, розничные цены на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина – выросли от 16,2% до 74,3%.

Среди основных видов мяса за год больше всего подорожала говяджие ребра. Розничные цены на этот продукт выросли от 168,95 гривны за килограмм до 294,55 гривны за килограмм.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Сокращение поголовья крупного рогатого скота и экономические трудности – рост расходов на корма, энергоносители и логистику, вызванные военной агрессией России против Украины, являются основными причинами, которые обусловили подорожание говядины.

Кроме этого, подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса.

В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут.

В частности, розничные цены на основные виды мяса составляли:

Говяжие ребра – 294,55 гривны за килограмм,

Говядина гуляш – 385,96 гривны за килограмм,

Свинина ошеек – 334,97 гривны за килограмм,

Свинина грудинка – 219,29 гривны за килограмм,

Куриные бедра – 139 гривен за килограмм,

Куриное филе – 244,37 гривны за килограмм,

Сало домашнее – 272 гривны за килограмм.

Обратите внимание! По прогнозам ученых Института аграрной экономики, перед Рождеством и Новым годом возможно повышение розничных цен на основные виды мяса – говядина, свинина, курятина – до 9%.

Что происходило с топливом в течение года?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что различные марки топлива выросли за год по-разному.

А среди основных факторов, это девальвационный фактор, ведь ослабление гривны относительно евро будет иметь влияние из-за того, что топливо Украина ввозит из-за рубежа.

Геннадий Рябцев Научная степень/должность Вторая причина – это поднятие акцизов на топливо с 1 января 2026 года, а пропорционально будет расти еще и цена на топливо.

А третий фактор касается перехода на топливо из биокомпонентов, которое стало обязательным с 1 мая 2025 года. Это было сделано для того, чтобы уменьшить выбросы, поддержать аграрный сектор и снизить зависимость от импорта нефти.

И хотя этот фактор вызвал небольшие колебания, впрочем, некоторое подорожание все же произошло,

– добавляет Рябцев.

В то же время последний фактор – сокращение автозаправочных станций в Украине минимум на четверть. Это преимущественно небольшие АЗС, обычно региональные.

Немалой проблемой является то, что в крупных сетях АЗС нет никаких ограничений на установление цен на топливо. Поэтому мы имеем довольно большой разрыв между ценами на обычный бензин и бензин высшего качества,

– подытожил Рябцев.

Прогнозируется, что стоимость на топливо с нового года возрастет. И скорее всего это реальный рост будет больше, чем объективно обоснованным.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 8 декабря, средние цены на топливо и бензин отличаются существенно:

Бензин А-95 премиум стоит 62,87 гривны за литр, а бензин А-95 – 58,28 гривны, как и дизтопливо – 58,24 гривны за литр.

Зато бензин А-92 обходится ориентировочно в 56,75 гривны за литр, а самый дешевый автомобильный газ – 35,13 гривны за литр.

Если же учесть аналогичный период на рынке топлива в прошлом году, то средняя стоимость на несколько гривен дешевле:

Бензин А-95 премиум тогда стоил в среднем 58,45 гривны за литр, что на 4 гривны меньше, чем сейчас. А обычный бензин торговался по 55,48 гривны за литр, что меньше на 3 гривны.

Бензин А-92 стоил 53,06 гривны за литр, а дизтопливо – по 52,02 гривны за литр, что меньше более чем на 6 гривен.

Зато автомобильный газ – по 35,55 гривны, что почти не изменилось сейчас.

Выросла стоимость на воду, газ и вообще коммуналку?

Как сообщили в Госстате Украины, в промежутке с октября 2024 года по октябрь 2025 года, стоимость жилищно-коммунальных услуг поднялась в среднем лишь на 2,4%.

Впрочем, не все коммунальные подорожали одинаково. Например, больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 12,1%.

На другие виды услуг цена выросла следующим образом: вывоз бытовых отходов – на 6,7%; обслуживание и текущий ремонт жилья – на 3,1%; централизованное водоснабжение - на 0,7%; водоотведение (канализация) – на 0,6%.

Тариф на газ

За последний год тариф на газ для бытовых потребителей компании Нафтогаз не изменился. Сейчас он до сих пор остается фиксированным на уровне почти 8 гривен за кубометр.

Напоминаем! С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на отопление, газ и горячую воду. Таким образом, эти тарифы остаются без изменений в течение военного положения и еще полгода после его прекращения.

Тариф на электроэнергию

В 2025 году не произошло повышение тарифа и на свет. Население до сих пор платит за потребленную электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время изменения цены могут происходить для владельцев двухзонных счетчиков, ведь они платят за свет по двум тарифам: 4,32 гривны за киловатт – на дневном тарифе с 7:00 по 23:00, а 2,16 гривны за киловатт – на ночном тарифе с 23:00 до 7:00.

Тариф на воду

Кстати, ситуация с ценой на воду в течение 2025 года была другой. Еще в начале года стало известно, что в некоторых регионах тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод выросли, сообщали в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Из-за того что местные власти могут пересматривать тариф на воду без одобрения НКРЭКУ, в некоторых городах в марте этого года холодная вода стоила дороже 60 гривен за кубометр, писал УНИАН. Хотя в среднем в среднем тариф составляет 41 гривну за кубометр воды.

Например, в Виноградове Закарпатской области с 1 марта придется заплатить 62,16 гривны, а в Иршаве – 65,27 гривны. В Старой Выжевке Волынской области один из самых высоких тарифов на воду в стране – 81,66 гривны за кубометр.

Интересно, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для коллективных потребителей и жителей частного сектора у разных поставщиков, по данным Минфина, составляют:

КП "Винницаоблводоканал" – вместе составит тариф 25,62 гривны за кубометр,

КП "Луцкводоканал" – 28,41 гривны за кубометр,

КП "Днепроводоканал" – 31,35 гривны за кубометр,

КП "Житомирводоканал" – 37,53 гривны за кубометр,

КП "Львовводоканал" – 25,88 гривны за кубометр,

КП "Уманьводоканал" – 57,50 гривны за кубометр,

КП "Облводоканал" Запорожская – 65,55 гривны за кубометр.

Какие налоги для украинцев в 2025 году?

С начала января 2025 года для физических лиц, работающих по трудовому договору на государственных, коммунальных и коммерческих предприятиях платят увеличенный военный сбор – 1,5% до 5%.

Зато налог на доходы физлиц остался неизменным на уровне 18% от суммы заработка. Общая налоговая нагрузка таким образом в 2025 году составляет 23%.

Среди других налогов, оставшихся без изменений: Единый социальный взнос (для работников по найму, работодателей, ФЛП) – 22%, минимальная сумма 1 760 гривен; налог на прибыль юридических лиц или компаний – 18%; налог на добавленную стоимость – 20% (стандартная ставка).

Относительно налоговой нагрузки на ФЛП в 2025 году, то она составляет:

ФЛП I группы

Единый налог – 302,80 гривны (10% от прожиточного минимума), военный сбор – 800 грн (10% от минимальной заработной платы). Минимальный ЕСВ – 1 760 гривен (22% от минимальной заработной платы). Общая сумма налогов достигает 2 862,80 гривны.

ФЛП II группы

Единый налог – 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты), военный сбор – 800 гривен, а минимальный ЕСВ – 1 760 гривен. Поэтому общая сумма налогов – 4 160 гривен.

ФЛП III группы

Единый налог – 3% (с НДС) или 5% (без НДС), а военный сбор – 1% от дохода. Минимальный ЕСВ как и для ФЛП I и II групп.

ФЛП IV группы

Единый налог зависит от категории земель и их размещения. Зато военный сбор неизменен, как и минимальный ЕСВ.

Обратите внимание! ФЛП на общей системе платят ЕСВ на уровне не менее минимального размера, военный сбор на уровне 5%, а НДФЛ – 18%.

Как официальный курс доллара достиг за последний год максимального уровня за всю историю?

По состоянию на 1 декабря 2024 года официальный курс доллара составлял 41,59 гривны, по данным НБУ. В течение того месяца валюта колебалась в цене, впрочем, к концу месяца резко потянулась вверх – до почти 42 гривен, передает 24 Канал.

Соответственно в январе 2025 года валюта подорожала в то время до исторического максимума, который составлял 42,28 гривны.

На этой отметке валюта долго не продержалась и начала опускаться – 10 февраля цена уже составляла 41,47 гривны, а 10 марта 41,21 гривны, при этом постоянно достигая вверх, а затем спадая к низу.

За весь последний год минимальный показатель курса зафиксирован в апреле – тогда валюта почти опустилась до отметки в 41 гривну.

В начале сентября, После того как в течение лета цена колебалась, диапазон стоимости официального курса доллара существенно опустился. В период с августа по начало октября цена была в пределах 41,20 – 41,41 50 гривны.

После этого валюта потянулась вверх и в конце октября достигла отметки в 42 гривны, а 26 ноября официальный курс доллара обновил исторический максимум и достиг 42,40 гривны. По состоянию на 1 декабря 2025 года цена опустилась до 42,26 гривны.

Заметьте! С 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года цена выросла почти на 70 копеек.

Ускорялась или снижалась инфляция за последний год?

В декабре 2024 года инфляция составила 12% в годовом измерении, свидетельствуют данные НБУ. А согласно данным, которые были опубликованы Госстатом Украины, цены в месячном измерении выросли на 1,4%.

В январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении, а цены в месячном измерении выросли на 1,2%.

В феврале ситуация была похожей, поэтому инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,8%.

В марте инфляция также ускорилась – до 14,6% в годовом измерении. А в месячном измерении цены выросли на 1,5%.

В апреле показатель достиг уже 15,1% в годовом измерении, а в мае почти 16% в годовом измерении, зато цены в месячном измерении цены выросли на 0,7% и 1,3% соответственно.

Первый месяц лета сопровождался уже снижением инфляции – до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае. В месячном измерении цены выросли на 0,8%.

В июле инфляция продолжила замедляться – до 14,1% в годовом измерении, как и цены в месячном измерении снизились на 0,2%.

В августе показатель снизился до 13,2% в годовом измерении, а в сентябре – до 11,9%. В месячном измерении цены снизились на 0,2% и 0,3% соответственно.

В октябре инфляция в дальнейшем замедлялась – до 10,9% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,9%.

Как сообщает регулятор, инфляция начала снижаться еще в июне и этот процесс продолжается до сих пор. Это не означает, что цены снижаются, но это означает, что они растут медленнее, чем раньше.

Именно такого развития событий НБУ и ожидал, когда публиковал предыдущие прогнозы. По последним данным в октябре инфляция замедлилась до 10,9%, то же время в мае составила почти 16%,

– говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, следующего года будет ниже 7%, а в дальнейшем будет стремиться к цели НБУ – 5%.

Заметьте! В декабре 2024 года инфляция была на уровне 12%, а в конце 2025 года ожидается ниже 10% в годовом измерении.

Какие валютные ограничения до сих пор действуют?

В 2025 году Национальный банк несколько раз вносил изменения в действующие валютные ограничения, в частности весной ослабил некоторые из них, например предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита.

Кроме того, среди других смягчений является увеличение лимитов на расчеты корпоративными карточками за рубежом, обеспечение возможности оплаты консульских сборов на счета дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за рубежом и тому подобное.

В августе этого года также было введено смягчение относительно того, что бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год, а возможности для хеджирования валютных рисков расширились. Также юридические и физические лица смогли возвращать ошибочно переведенные средства в иностранной валюте, которые были зачислены на счета клиентов.

А с 18 сентября 2025 года НБУ предоставил возможность операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам осуществлять трансграничные переводы с целью уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные/налоговые органы США.

Напоминаем! С февраля 2025 года действует меморандум и установлены лимиты на денежные операции на уровне 150 тысяч гривен для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска, касающиеся карточных переводов и платежей по IBAN. С 1 июня этого года эти лимиты снижены до 100 тысяч гривен. Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит остается на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Какой была учетная ставка в течение года?

В начале января 2025 года правление НБУ установило уровень учетной ставки на уровне 13,5%, а уже 23 января учетная ставка была повышена до 14,5%, сообщили на сайте НБУ.

С 7 марта правление регулятора снова повысило учетную ставку с 14,5% до 15,5%. В дальнейшем этот уровень не менялся – в июне, июле, сентябре и октябре НБУ не менял учетную ставку.

После того как правление НБУ повышает учетную ставку кредиты для населения становятся дороже, а депозиты – выгоднее.

Зато в случае снижения – кредиты становятся дешевле. В то же время если снизить ставку слишком быстро, то инфляция может ускориться.

Что такое "учетная ставка": это ставка, по уровню которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и задает ориентир для стоимости денег в стране. Соответственно, банки, свою очередь, формируют ставки для бизнеса и населения.