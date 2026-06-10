Потери России в войне по состоянию на 10 июня / Коллаж 24 Канала

Украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на фронте и наносить врагу ощутимые потери. Только за последние сутки российская армия потеряла сотни военнослужащих и десятки единиц техники.