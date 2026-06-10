Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери России на 9 июня?

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 377 510 (+1 190) человек;
  • танков – 12 004 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 717 (+7);
  • артиллерийских систем – 43 713 (+74);
  • РСЗО – 1 857 (+6);
  • средств ПВО – 1 414 (+3);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 619 (+5);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 340 531 (+2 204);
  • крылатые ракеты – 4733 (+0);
  • корабли/катера – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 105 172 (+376);
  • специальная техника – 4 257 (+4).

Потери врага по состоянию на 10 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны наносят потери врагу: последние новости

  • В ночь на 9 июня Силы беспилотных систем атаковали объекты врага на оккупированных территориях. В частности, под ударами оказались 9 электроподстанций, РЛС, контрольный наблюдательный пункт "Рубикона", газовая инфраструктура и цистерны с топливом.
  • Днем ранее украинские дроны также успешно атаковали перевальную нефтебазу "Грушевая" в Краснодарском крае, в результате чего на территории объекта вспыхнул пожар. По словам военных, этот комплекс обеспечивает около 12% морского экспорта российской нефти и является важным звеном топливной логистики страны-агрессора.
  • Также под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция "Красный Яр" в Волгоградской области, которая используется для транспортировки нефти к Волгоградскому НПЗ и экспортному терминалу.