Об этом информирует Министерство обороны Украины.

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Потери врага за май

В мае Силы обороны разбили 8 612 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Заметим, что это наибольшее количество за время полномасштабного вторжения.

В течение мая защитники вывели из строя 89 единиц специальной техники противника. Высший показатель фиксировался только в конце 2024 года.

Кроме того, был установлен рекорд по количеству пораженных артиллерийских систем противника. За месяц было уничтожено или повреждено 1 993 единицы артиллерии, что эквивалентно более 110 стандартным артиллерийским дивизионам.

В то же время российская армия потеряла 63 танка и 163 боевые бронированные машины. Также украинские силы продолжили ослаблять систему противовоздушной обороны врага. Только в мае было уничтожено 42 средства ПВО – это лучший показатель с июля 2024 года.

ВСУ атаковали вражескую логистику

В Минобороны напомнили об отдельной программе "Логистический локдаун", которая предусматривает масштабирование middle strike возможностей и систематическое уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

В мае зафиксирован ощутимый результат масштабирования middle strike-возможностей. Количество поражений вражеских целей на расстоянии более 50 км от линии боевого соприкосновения выросло вдвое,

– говорится в сообщении министерства.

Благодаря эффективным ударам по логистике противника в мае Силы обороны получили возможность влиять на ключевые маршруты обеспечения российских войск на оккупированных территориях Луганщины и Восточной Слобожанщины. Также под огневым контролем оказались дороги между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

"Украина работает над получением преимущества в нескольких доменах для завершения войны в сильной позиции. Стратегия обороны Украины предусматривает защиту неба, остановку врага на земле, контроль моря, удары по экономике России и победу в когнитивной войне", – отметили в Минобороны.

Напомним, в мае оборонцы ликвидировали или тяжело ранили 31 530 российских военных.

Тогда как за последние сутки российская армия потеряла 1 370 солдат. Вместе с тем защитники уничтожили 4 танка, 75 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 5 боевых бронированных машин и 4 единицы специальной техники.

7 – 8 июня Силы обороны ударили по военным, логистическим и топливным объектам России. Речь идет об атаке на нефтебазу "Грушовая" вблизи Новороссийска, которая является важной частью экспортной инфраструктуры российской нефти – после прилета на объекте вспыхнул пожар.