Об этом сообщили Генштаб ВСУ и Силы беспилотных систем.

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Что поразили Силы обороны?

Военные подтвердили удар по перевальной нефтебазе "Грушевая", что вблизи Грушевой Балки в Краснодарском крае России. В результате успешной атаки на территории объекта возник пожар, а масштабы ущерба уточняются.

Серию поражений объекта, на который приходится около 12% всего морского экспорта нефти России, ССО провели совместно с СБС и другими составляющими Сил безопасности и обороны,

– отметили Силы специальных операций.

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Поражение нефтебазы в Новороссийске: смотрите видео СБС

Российская нефтебаза "Грушовая" из состава перевалочного комплекса "Шесхарис" является конечным звеном приема, накопления, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов через порт Новороссийск. Вместимость резервуарного парка – около 1,4 миллиона кубических метров, а на площадку "Грушовая" приходится основная нагрузка хранения. В частности, она может обрабатывать 500 – 600 вагонов-цистерн в сутки.

Также после ударов Сил обороны горит линейная производственно-диспетчерская станция "Красный Яр" в Волгоградской области России. Точные результаты атаки уточняются.

Отмечается, что станция является узлом в системе транспортировки нефти к Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу и экспортному терминалу "Шесхарис".

Кроме того, в районах Кабардинки Краснодарского края была поражена радиолокационная станция врага.

Также под ударом были:

вражеские пункты управления БпЛА в районах Новобогдановки и Новоивановки в Запорожье, Воскресенки в Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области России,

мастерская подразделения БпЛА оккупантов на Запорожье,

склады материально-технических средств россиян в Запорожье и Донецкой области,

скопление личного состава врага в оккупированных районах Донецкой, Запорожской и Сумской областей.

В Генштабе также уточнили, что в результате ударов СОУ 6 июня на российской нефтебазе "Усть-Лабинская" повреждены сливно-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с ГСМ.

Напомним, в Ленинградской области России был атакован склад с вооружением Военно-морского флота. В сети предполагают, что потери врага могут составлять около 5 тысяч тонн военного имущества. Речь идет в частности о различных артиллерийских снарядах и инженерных боеприпасах. А площадь детонации якобы достигла 50 тысяч квадратных метров.