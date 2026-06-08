В ночь на 7 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Зафиксировано возгорание на территории объекта.

Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской военной группировки.

Украинские воины также нанесли поражение нефтебазе в районе Феодосии на ВОТ украинского Крыма. Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.

Кроме того, Силы обороны Украины били по пункту управления ФСБ российской федерации в районе Волоконовки Белгородской области и поразили склад боеприпасов противника в районе Свободного в Донецкой области.

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также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастье Луганской области и Благодатного Донецкой области.