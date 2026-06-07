О катастрофических последствиях для оккупационной армии пишут российские телеграм-каналы.

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Что известно о последствиях ударов по базе хранения вооружения Военно-морского флота?

6 июня в населенном пункте Большая Ижора, Ленинградской области России была атакована база хранения вооружения военно-морского флота России (военная часть 55443-ЛИ). По имеющейся информации, во время атаки было использовано около 40 ударных беспилотников.

Российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить 32 из них, однако часть дронов достигла цели. Удар пришелся на наземные ангарные хранилища, что повлекло детонацию хранившихся там боеприпасов,.

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Предварительно сообщается о потере около 5 тысяч тонн военного имущества. Основную часть уничтоженных запасов составляли артиллерийские боеприпасы различных калибров, а также инженерные боеприпасы. Кроме того, по сообщениям, в результате инцидента погибли двое военнослужащих арсенала.

Какие российские регионы недавно подверглись атаке?

Напомним, в ночь на 6 июня Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей – пункт базирования "Кронштадт" в Ленинградской области, где зафиксировали взрывы. Также ударам подверглась нефтебаза "Петергофская" в Ломоносове и нефтяной терминал "Несте", где после попаданий возникли пожары.

Кроме того, на Кубани была поражена нефтебаза, которая занимается хранением и торговлей дизельным топливом и бензином. По сообщениям, сильный пожар возник на нефтебазе "Полтавская" в городе Усть-Лабинск Краснодарского края. В сети также появились видео масштабного возгорания, несмотря на ограничения на фиксацию подобных инцидентов в России.

В ночь на 3 и 4 июня Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам России. Под прицелом оказались корабль, пороховой завод и склады с боеприпасами и топливом. В частности, украинские подразделения атаковали пограничный сторожевой корабль проекта "Светляк" в акватории Азовского моря, а также пороховой завод "Эластик" в Рязанской области, где после удара возник пожар. Кроме того, поражениям подверглись склады в разных регионах, а также объекты военной логистики и обеспечения противника.