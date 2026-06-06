Подробнее о том, какие объекты были под ударом рассказали в Генштабе ВСУ.

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Какие объекты поразили Силы обороны?

В Генштабе сообщили, что под ударом был пункт базирования "Кронштадт" в Ленинградской области России. Это главный узел базирования, ремонта и обеспечения кораблей Балтийского флота врага на востоке Балтики. Он также прикрывает подходы к Санкт-Петербургу с моря.

На территории объекта зафиксированы взрывы, степень поражения уточняется,

– добавили военные.

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