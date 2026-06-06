Детальніше про те, які об'єкти були під ударом, розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Які об'єкти уразили Сили оборони?

У Генштабі повідомили, що під ударом був пункт базування "Кронштадт" у Ленінградській області Росії. Це головний вузол базування, ремонту та забезпечення кораблів Балтійського флоту ворога на сході Балтики. Він також прикриває підходи до Санкт-Петербурга з моря.

На території об'єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється,

– додали військові.

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Також повідомляється про ураження нафтобази "Петергофская" у місті Ломоносов тієї ж області Росії. Там фіксують влучання, вибух та пожежу. Крім того, удар прийшовся по нафтовому терміналу "Несте", де також палає в районі термінала. Цей об'єкт відіграє важливу роль у розподілі бензину та дизельного пального на північному заході Росії.

Термінал є вузловим об'єктом розподілу бензину та дизеля на північному заході Росії. Одноразовий об'єм зберігання сягає 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.

Під Санкт-Петербургом ціллю для Сил оборони став й арсенал 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення у селищі Больша Іжора. Там ворог зберігав ракети, боєприпаси та інше військове майно. На території об'єкта від вибухів сталась повторна детонація та пожежа.