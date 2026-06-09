Об актуальных потерях России в войне с Украиной сообщили в Генштабе.
Смотрите также Логистический ужас России: Украина превратила оккупированный тыл в зону охоты
Какие потери России на 9 июня?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 376 330 (+1 380) человек;
- танков – 12 000 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 717 (+12);
- артиллерийских систем – 43 646 (+82);
- РСЗО – 1 852 (+5);
- средств ПВО – 1 410 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 616 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 338 270 (+2 046) ;
- крылатые ракеты – 4733 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 772 (+358);
- специальная техника – 4 252 (+3);
Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Потери врага по состоянию на 9 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние значительные потери России в войне с Украиной
Силы обороны Украины 7 – 8 июня нанесли серии ударов по военным, логистическим и топливным объектам России. В частности, была поражена нефтебаза "Грушовая" вблизи Новороссийска, которая является важной частью экспортной инфраструктуры российской нефти, где после атаки вспыхнул пожар.
Также под удар попала станция "Красный Яр" в Волгоградской области, обеспечивающая транспортировку нефти к нефтеперерабатывающему заводу и экспортному терминалу. Кроме того, украинские военные атаковали радиолокационную станцию, пункты управления дронами, склады и места скопления личного состава оккупантов на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.
В Генштабе также сообщили, что в результате предыдущего удара по нефтебазе "Усть-Лабинская" были повреждены топливные резервуары и другая инфраструктура.