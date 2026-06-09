Об актуальных потерях России в войне с Украиной сообщили в Генштабе.

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Какие потери России на 9 июня?

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава – около 1 376 330 (+1 380) человек;

танков – 12 000 (+3);

боевых бронированных машин – 24 717 (+12);

артиллерийских систем – 43 646 (+82);

РСЗО – 1 852 (+5);

средств ПВО – 1 410 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 616 (+9);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 338 270 (+2 046) ;

крылатые ракеты – 4733 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 104 772 (+358);

специальная техника – 4 252 (+3);



Потери врага по состоянию на 9 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

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Последние значительные потери России в войне с Украиной

Силы обороны Украины 7 – 8 июня нанесли серии ударов по военным, логистическим и топливным объектам России. В частности, была поражена нефтебаза "Грушовая" вблизи Новороссийска, которая является важной частью экспортной инфраструктуры российской нефти, где после атаки вспыхнул пожар.

Также под удар попала станция "Красный Яр" в Волгоградской области, обеспечивающая транспортировку нефти к нефтеперерабатывающему заводу и экспортному терминалу. Кроме того, украинские военные атаковали радиолокационную станцию, пункты управления дронами, склады и места скопления личного состава оккупантов на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.

В Генштабе также сообщили, что в результате предыдущего удара по нефтебазе "Усть-Лабинская" были повреждены топливные резервуары и другая инфраструктура.