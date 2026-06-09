Про актуальні втрати Росії у війні з Україною повідомили у Генштабі.

Дивіться також Логістичний жах Росії: Україна перетворила окупований тил на зону полювання

Які втрати Росії на 9 червня?

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 376 330 (+1 380) осіб;

танків – 12 000 (+3);

бойових броньованих машин – 24 717 (+12);

артилерійських систем – 43 646 (+82);

РСЗВ – 1 852 (+5);

засобів ППО – 1 410 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 616 (+9);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 338 270 (+2 046) ;

крилаті ракети – 4733 (+0);

кораблі/катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 772 (+358);

спеціальна техніка – 4 252 (+3);



Втрати ворога станом на 9 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Останні значні втрати Росії у війні з Україною

Сили оборони України 7 – 8 червня завдали серії ударів по військових, логістичних і паливних об'єктах Росії. Зокрема, було уражено нафтобазу "Грушовая" поблизу Новоросійська, яка є важливою частиною експортної інфраструктури російської нафти, де після атаки спалахнула пожежа.

Також під удар потрапила станція "Красний Яр" у Волгоградській області, що забезпечує транспортування нафти до нафтопереробного заводу та експортного термінала. Крім того, українські військові атакували радіолокаційну станцію, пункти управління дронами, склади та місця скупчення особового складу окупантів на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії.

У Генштабі також повідомили, що внаслідок попереднього удару по нафтобазі "Усть-Лабинська" були пошкоджені паливні резервуари та інша інфраструктура.