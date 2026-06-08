24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Де "полюють" українські дрони?

Місце вибуху – це головна тема, пояснив картограф та аналітик Clement Molin. "Удар по вантажівках на ключових дорогах – це одне, але удар по вантажівках, коли вони досягають позицій тактичного рівня, ще важливіши", – написав Молін. Ціль полягає у тому, щоб перекрити російські лінії постачання через логістичну зону, яка простягається приблизно на 200 кілометрів від "сірої зони" до основних стратегічних залізничних станцій.

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Цей удар вписується в українську контрлогістичну кампанію, у межах якої знищувалося в середньому 463 російські вантажівки на день протягом 30 і 31 травня та 1 червня – це у понад п'ять разів перевищує середньодобові втрати вантажівок Росії з лютого 2022 року. Український Генеральний штаб нарахував 483 знищені російські вантажівки 30 травня, ще 524 – 31 травня та 384 – 1 червня. Але Єлисеївка вказує на інший аспект цієї кампанії.

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Українські дрони на базі штучного інтелекту, зокрема Hornet, створені американською фірмою Swift Beat, патрулюють над окупованою Україною, полюючи на російські вантажівки вздовж головних автомагістралей на відстані 150 кілометрів і більше від "сірої зони".

Основними об'єктами для полювання були автомагістраль М-14, що пролягає з півдня Росії через окупований Маріуполь, та автомагістраль H-20, що пролягає з півдня на північ і з'єднує Маріуполь з окупованим Донецьком.

Ударні дрони, керовані оператором, такі як "Булава", виготовлені українською компанією DeViro та взяті на озброєння тим самим 422 полком, атакували цілі на менших дистанціях у тій самій логістичній зоні. Разом вони порушили російські лінії постачання по всьому півдню.

Але дрони полюють не лише вздовж головних доріг. Вони також знаходять та атакують російські вантажівки набагато ближче до місць, куди ці вантажівки прямують.

Логістичний вузол, який Україна атакуватиме активніше

Справедливості заради варто зазначити, що деякі українські планувальники надають перевагу глибшим ударам.

"Операції на логістичних маршрутах на великій глибині мають глибокий сенс", – пояснив NV один неназваний офіцер з українського корпусу "Азов", який контролює частину контрлогістичних зусиль.

"Чому? Тому що чим далі ми працюємо від лінії фронту, тим більші вантажівки, тим концентрованіший вантаж, який вони перевозять, і тим менше він захищений. Щоб захистити його, ворог повинен розтягувати лінії повітряного спостереження тощо. Іншими словами, вони просто не можуть забезпечити безпеку всіх цих логістичних шляхів. Саме тому ми працюємо якомога глибше", – додав офіцер.

Але є певна перевага у ближчих ударах, особливо на окупованому півдні України. "Залишилося лише кілька міст, де розміщуються чотири польові армії, що перебувають на фронті, а також їхніі логістичні та командні пункти", – пояснив Молін. Ці міста – Чернігівка, Кам'янка та Розівка ​​– розташовані вздовж залізниці. Але поїзди доставляють не усі припаси. Натомість сотні вантажівок щодня прибувають до Чернігівки, Кам'янки та Розівки.

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Ці міста є логістичними вузькими пунктами. Можливо, завдяки ретельному плануванню та додатковим постачанням бензину, російські логісти змогли б знайти альтернативні маршрути для колон постачання, які зараз перебувають під обстрілом БпЛА Hornet та Bulava вздовж трас M-14 та H-20. Але зараз водії вантажівок не мають іншого вибору, окрім як їхати до Чернігівки, Кам'янки та Розівки, щоб нарешті доставити свій вантаж.

Українські планувальники ударів знають, що вантажівки наближаються. Розміщення дронів зі ШІ над цією жменькою міст може перешкодити доставці вантажів на останні кілька кілометрів до російських військ на передовій на півдні. "Це свого роду логістичний вузол, який Україна намагатиметься атакувати частіше", – написав Молін.

Якщо судити по удару по вантажівці недалеко від Чернігівки 1 червня, то українські безпілотники досягли того рівня російського тилу, який Кремль раніше вважав недосяжним.