Про це 6 червня повідомили СБС ЗСУ та їхній командувач Роберт Бровді "Мадяр".

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Які об'єкти окупантів уразили СБС?

Спершу бійці повідомили, що було уражено пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії Росії поблизу Піонерського.

Зазначається, що окупанти з цього підрозділу займались мінуванням та облаштуванням так званої "лінії Суровікіна" на Херсонському та Запорізькому напрямках. Також їх залучали до виконання інженерно-саперних завдань на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Крім того, полк готував фахівців інженерно-технічної справи.

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Також під прицілом 20-ї бригади К-2 СБС була стоянка вантажівок російських військ та газове сховище, яке противник використовував, щоб забезпечити свої потреби на фронті.

А дрони Загону "13" завдали ударів по логістичних об'єктах ворога.

Низка успішних ударів дронів СБС по ворогу: дивіться відео

Ці операції провели у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Горіли вночі фури, логістика та підстанції, включно до Маріупольського порту,

– додав командувач СБС ЗСУ "Мадяр".

Нагадаємо, вночі 5 червня завдяки ударам дронів ЗСУ окупанти могли втратити п'ять суден. Уражено було їх у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережній акваторії ТОТ України.

Серед атакованих цілей – суховантажі та танкери, якими Росія незаконно вивозила українське зерно, транспортувала вантажі та пальне для своєї армії.