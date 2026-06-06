Об этом 6 июня сообщили СБС ВСУ и их командующий Роберт Бровди "Мадьяр".

Смотрите также "Снарядный голод" на Юге: после ударов ВСУ оккупанты начали экономить боеприпасы, – Волошин

Какие объекты оккупантов поразили СБС?

Сначала бойцы сообщили, что был поражен пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии России вблизи Пионерского.

Отмечается, что оккупанты из этого подразделения занимались минированием и обустройством так называемой "линии Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях. Также их привлекали к выполнению инженерно-саперных задач на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, полк готовил специалистов инженерно-технического дела.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Также под прицелом 20-й бригады К-2 СБС была стоянка грузовиков российских войск и газовое хранилище, которое противник использовал, чтобы обеспечить свои потребности на фронте.

А дроны отряда "13" нанесли удары по логистическим объектам врага.

Ряд успешных ударов дронов СБС по врагу: смотрите видео

Эти операции провели во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

Горели ночью фуры, логистика и подстанции, включая Мариупольский порт,

– добавил командующий СБС ВСУ "Мадьяр".

Напомним, ночью 5 июня благодаря ударам дронов ВСУ оккупанты могли потерять пять судов. Поражено было их в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежной акватории ВОТ Украины.

Среди атакованных целей – сухогрузы и танкеры, которыми Россия незаконно вывозила украинское зерно, транспортировала грузы и топливо для своей армии.