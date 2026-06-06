Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

Смотрите также Провалили дедлайны захвата: Россия бросает под Гуляйполе более подготовленных штурмовиков

Как удары украинских защитников заставили россиян установить лимиты на использование боеприпасов?

Командование российской 36-й армии установило ограничения на использование артиллерийских боеприпасов для своих подразделений в июне. По словам Волошина, решение принято после того, как Силы обороны Украины нанесли удары по складам боеприпасов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Спикер отметил, что из-за потери запасов российское командование вынуждено вводить лимиты на использование артиллерии, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют об эффективности украинских ударов по вражеской логистике и складах, которые непосредственно влияют на обеспечение российских подразделений боеприпасами.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По оценкам Сил обороны, системные поражения тыловой инфраструктуры противника продолжают создавать дефицит ресурсов и затрудняют ведение боевых действий российскими войсками на южном направлении.

Напомним, одним из самых напряженных на Юге остается Александровское направление, где российская группировка насчитывает более 71 тысячи военных. По данным Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, примерно такие же силы противник сосредоточил на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Ситуация на фронте остается динамичной, продолжаются активные боевые действия с обеих сторон.

Главком акцентировал на усилении позиций украинских сил, в частности за счет боеприпасов и техники. Особое внимание уделили развитию и применению беспилотных систем для поражения врага на глубину его обороны.