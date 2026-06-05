Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Смотрите также "Колеса забиваются, и они падают": возле Гуляйполя российские атаки тормозит оптоволокно

Что известно о ситуации в Гуляйполе?

Российский диктатор Путин недавно заявил, что его армия якобы "захватила большую часть Запорожской области". Волошин опроверг эту информацию и отметил, что оккупанты "провалили дедлайны" и активизировались на Гуляйпольском направлении.

В течение последней недели или десяти дней противник ежедневно проводит не менее 50 боевых столкновений. Именно столько зафиксировано за минувшие сутки,

– заявил Волошин.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По словам Волошина, враг также увеличил количество артиллерийских обстрелов, а только 4 июня оккупанты использовали 2316 беспилотников различных типов.

Спикер заявил, что на Гуляйпольском направлении штурмовые действия продолжаются постоянно и сразу на нескольких участках фронта. Волошин отметил, что новые подразделения россиян значительно отличаются от предыдущих штурмовиков.

Это солдаты, которых подготовили к боевым действиям в соответствующих условиях с учетом определенного участка фронта. Это не просто мобилизованные, которым дали в руки оружие,

– объяснил Волошин.

Кроме этого на Запорожском направлении враг также изменил тактику авиаударов, а оккупанты получили много легкомоторной техники, которую они активно применяют во время штурмов позиций ВСУ.

Последние новости о ситуации на Запорожском направлении

Силы обороны Украины опровергли заявление главы Кремля Владимира Путин о якобы оккупации российскими захватчиками 80% Запорожской области.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска не контролируют полностью даже левобережную часть Запорожской области. По его словам, по меньшей мере около 15% территории левого берега области остаются под контролем Сил обороны Украины.

Также Волошин объяснил, что сейчас самой сложной ситуация остается на Гуляйпольском направлении, где оккупанты пытаются достичь поставленных командованием целей до завершения весны.