Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Как россияне наращивают атаки?

Владислав Волошин объяснил, что сейчас самой сложной ситуация остается на Гуляйпольском направлении, где оккупанты пытаются достичь поставленных командованием целей до завершения весны.

За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

Только за прошедшие сутки, по его данным, на южных направлениях было зафиксировано 52 боевых столкновения.

Также Волошин добавил, что российская армия увеличила применение управляемых авиабомб и продолжает активные штурмовые действия в районах Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.

К слову, офицер отделения коммуникаций 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады, офицер 8 корпуса ДШВ Сергей Колесниченко в разговоре с 24 Каналом рассказал о ситуации на Александровском направлении. По его словам, противник продолжает попытки проводить штурмовые действия и оказывает постоянное давление на украинские позиции.

Из-за значительных потерь личного состава российское командование также вынуждено осуществлять перегруппировку, вводить резервы и восстанавливать боеспособность подразделений.

Между тем заявления россиян не соответствуют действительности

29 мая на пресс-конференции с журналистами Путин заявил, что российские войска якобы ежедневно наступают на всех направлениях, а потому только Россия имеет "право" говорить о приближении завершения войны.

В то же время, по словам аналитиков ISW, эти заявления игнорируют украинские успехи на поле боя, в частности замедление российского наступления, освобождение Украиной большей территории, чем было захвачено российскими войсками в апреле 2026, а также развитие дальнобойных ударов.

В это время российские власти также продолжают искать новые способы противодействия украинским ударам по глубокому тылу, в частности через создание региональными чиновниками новых государственных структур для координации противовоздушной обороны.