Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в етері телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Як росіяни нарощують атаки?

Владислав Волошин пояснив, що наразі найскладнішою ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де окупанти намагаються досягти поставлених командуванням цілей до завершення весни.

За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні,

– зазначив речник Сил оборони Півдня.

Лише протягом минулої доби, за його даними, на південних напрямках було зафіксовано 52 бойові зіткнення.

Також Волошин додав, що російська армія збільшила застосування керованих авіабомб і продовжує активні штурмові дії в районах Воздвижівки, Гуляйпільського та Добропілля.

До слова, офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади, офіцер 8 корпусу ДШВ Сергій Колесниченко у розмові з 24 Каналом розповів про ситуацію на Олександрівському напрямку. За його словами, противник продовжує спроби проводити штурмові дії та чинить постійний тиск на українські позиції.

Через значні втрати особового складу російське командування також змушене здійснювати перегрупування, вводити резерви й відновлювати боєздатність підрозділів.

Тим часом заяви росіян не відповідають дійсності

29 травня на пресконференції з журналістами Путін заявив, що російські війська нібито щодня наступають на всіх напрямках, а тому лише Росія має "право" говорити про наближення завершення війни.

Водночас, за словами аналітиків ISW, ці заяви ігнорують українські успіхи на полі бою, зокрема сповільнення російського наступу, звільнення Україною більшої території, ніж було захоплено російськими військами у квітні 2026 року, а також розвиток далекобійних ударів.

У цей час російська влада також продовжує шукати нові способи протидії українським ударам по глибокому тилу, зокрема через створення регіональними чиновниками нових державних структур для координації протиповітряної оборони.