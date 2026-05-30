Про це у розмові з 24 Каналом розповів офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади, офіцер 8 корпусу ДШВ Сергій Колесниченко, вказавши на те, що це показова мить. З його слів, головна зміна на цій ділянці фронту полягає у тому, що вже майже 5 місяців оперативна ініціатива зберігається на боці Сил оборони України.

Що відбувається на Олександрівському напрямку?

Аналітики Deep State повідомили, що Росія почала втрачати раніше окуповані території на Олександрівському відрізку фронту, зокрема мовиться про цифру 46 квадратних кілометрів. Там уточнили, що СОУ звільнили територію поблизу Новоселівки й здійснюють зачистки від ворожих сил в районі Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського і Зеленого Гаю.

Де розташовані вказані населені пункти: дивіться на карті

Коментуючи цю інформацію, офіцер відділення комунікацій 148 ОАБр підкреслив, що сьогодні противник змушений реагувати на дії українських підрозділів, а не навпаки.

Попри високу інтенсивність бойових дій ситуація на Олександрівському напрямку залишається контрольованою, а всі спроби ворога змінити обстановку на свою користь своєчасно фіксуються і отримують протидію,

– запевнив Колесниченко.

Обстановка на Олександрівському напрямку, з його слів, значно змінилася. Це стало наслідком системної роботи Сил оборони України з виявлення та знищення особового складу російської армії, її логістики, засобів ураження та пунктів управління окупантів.

Зауважте! Триває збір для 148 ОАБр для придбання позашляховика типу пікап Mitsubishi L200 для проведення евакуації поранених і ротації особового складу. Долучитись можна донатом на номер карти: 4874 1000 2501 7966 або відсканувавши вказаний нижче QR-код. Ціль – 400 тисяч гривень.

Ситуація на фронті для Росії погіршується

Нагадаємо, раніше ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що противник був змушений відійти зі Степногірська Запорізької області. За цей населений пункт бої тривали протягом року, врешті СОУ витіснили звідти окупантів. Загалом на Запорізькому та Дніпровському відтинках фронту фіксується відхід ворожих сил. Він пояснив значущість такого досягнення українських оборонців. З його слів, якби росіяни захопили це селище, то з його панівних висот змогли обстрілювати Запоріжжя, як у випадку з Херсоном.

Ступак пояснив, що вичавити окупантів звідти вдалося завдяки злагодженій роботі українських підрозділів, блокуванню у ворога терміналів зв'язку Starlink і значному використанню на фронті безпілотників. З боку СОУ мовиться про цифру 10 тисяч кожного дня, зокрема вони націлені на перерізання логістики російських військ.

Про те, що на Запорізькому напрямку відбулись зміни зазначив і полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. З його слів, противник перейшов з режиму наступу в оборону, а через складнощі з логістикою та масштабування Україною дронів на фронті, вимушений змінювати підхід до ведення боїв. Світан прогнозує, що як тільки окупантам вдасться накопичити ресурс, а на це тепер знадобиться більше часу, вони відновлять активність в Запорізькій області.