Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Что на самом деле сейчас происходит в Запорожье?

Владислав Волошин заявил, что слова Владимира Путина о ситуации в Запорожье в очередной раз не соответствуют действительности.

Я могу сказать, что это такая же ложь, как и вся ложь, идущая из уст и Путина, и всего высшего военно-политического руководства России. 80% Запорожской области? Я не знаю, кто дает ему такие данные, но это действительно не соответствует действительности. И возможно, Путин и его генералы знают очень плохо математику,

– сказал он.

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Волошин пояснил, что российские войска не контролируют полностью даже левобережную часть Запорожской области. По его словам, по меньшей мере около 15% территории левого берега области остаются под контролем Сил обороны Украины.

Он подчеркнул, что россияне всегда пытаются выдать "желаемое за действительное".

Пусть Путин подсчитает, сколько временно оккупировано, какая площадь территории, на которой идут сейчас боевые действия, и сколько под контролем Сил обороны Украины. Простая математика,

– добавил военный.

Отдельно спикер прокомментировал бои за село Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области – сейчас населенный пункт не находится под контролем российских войск.

Напомним, на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня Путин высказался о ситуации на фронте. В частности, он заявил, что Россия якобы контролирует 80% Запорожской области, 85% – так называемой "ДНР" и 100% - так называемой "ЛНР".

По словам диктатора, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях.