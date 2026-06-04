Такие заявления российский диктатор сделал во время общения с руководителями международных информагентств на полях Петербургского экономического форума.

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Военный преступник Путин заявил, что намерения России "заключить соглашение" и одновременно стремление контролировать весь Донбасс не противоречат друг другу.

Он также подчеркнул, что Россию в контексте войны в Украине интересует реальная ситуация на фронте, а не внешние оценки или заявления отдельных политиков имея в виду госсекретаря США Марко Рубио. По словам диктатора, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях.

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Нет места, где не было бы наступления вооруженных сил России в СВО,

– подчеркнул Путин.